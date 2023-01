Fanove rastužile nove fotke slavnog glumca koji se bori s teškom dijagnozom

Glumac Michael J. Fox (61), najpoznatiji po ulozi u filmovima ''Povratak u budućnost'' odmarao se u Meksiku sa svojom obitelji, no fotografije koje su izašle u javnost rastužile su njegove fanove. Naime, glumac koji se bori s Parkinsonovom bolesti i tumorom na plažu je stigao u invalidskim kolicima, te se vidjelo da se teško kreće i trpi velike bolove, pa ga je u jednom trenutku zaštitar morao pridržavati.

Michaelu je, inače, dijagnosticirana Parkinsonova bolest kada je imao samo 29 godina. Iako se već dugo bori s tom bolešću, prije dvije godine dobio je još jednu strašnu dijagnozu. Doktori su mu pronašli tumor na kralježnici koji je ubrzano rastao. Bio je u užasnim bolovima, te je zamalo ostao nepokretan.

Actor Michael J. Fox and his wife Tracy Pollan attend the 13th Governors Awards in Los Angeles, California, U.S., November 19, 2022.

– Mogao sam ostati paraliziran da me nisu operirali – kazao je Fox koji se podvrgnuo opasnom zahvatu. Liječnici su morali biti izuzetno oprezni jer je tumor bio blizu leđne moždine.

Operacija je, srećom, bila uspješna, no oporavak je trajao mjesecima. Fox je morao naučiti ponovno hodati. Mislio je da je najgore prošlo pa je prihvatio pojaviti se u filmu redatelja Spikea Leeja. Na dan snimanja pao je u kuhinji i slomio ruku.

– U tom trenutku puknuo sam. Naslonio sam se na zid u kuhinji i čekao kola hitne pomoći. Pomislio sam: "Sada sam na dnu. Gore ne može!" – rekao je glumac i nastavio: – Propitkivao sam sve: "Za mene na ovom svijetu nema više ničega, samo žalost i bol." Bilo mu je teško misliti pozitivno. Mislio je da je običan prevarant kada ljudima govori da će "sve biti bolje".

– Parkinsonova, moja leđa, moja ruka, još uvijek ima ljudi kojima je mnogo teže nego meni, kako ću im pogledati u oči? – pitao se Fox. A onda mu je sinulo. – Optimizam je nešto što se rađa iz zahvalnosti. A ono što slijedi jest prihvaćanje. Ja sam prihvatio da je moja situacija takva kakva jest, što ne znači da ne može biti bolje – tvrdi glumac. Michael će uskoro napuniti 60 godina te je potpuno fokusiran na svoju obitelj. Uživa u braku sa suprugom Tracy Pollan s kojom je od osamdesetih i fokusiran je na svoju djecu Sina Sama, blizanke Aquinnu i Schuyler te najmlađu kći Esme.

