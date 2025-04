Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' stižu u 'Večeru za 5': Hoće li ukusna hrana izgladiti neke škakljive odnose?

Osvojile su simpatije gledatelja, natjecale se za naklonost Miloša i Šime na bajkovitom Rodosu, a sada će pokazati i svoje kulinarske vještine! Od ponedjeljka, 5. svibnja gledatelje očekuju dva tjedna 'Večere za 5', u kojima će specijalitete pripremati kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'. U posljednjoj sezoni omiljenog showa 'Gospodin Savršeni' djevojke su otkrile što vole, koji su im hobiji, kako zavode i ljube te što očekuju od budućnosti i svojih idealnih partnera. A iako se dobra hrana često provlačila kroz njihove razgovore i romantične spojeve, od piknika na plaži i tradicionalnih grčkih restorana, a kuhale su i u pauzama od snimanja, nikad dosad kandidatkinje nisu mogle pokazati i dokazati koliko su zapravo vješte u kuhinji i mogu li svojim specijalitetima nekoga uistinu osvojiti! Upravo to dio njih imat će priliku pokazati tijekom dva tjedna kada će jedna drugu ugostiti i poslužiti, po njima, savršenu večeru – predjelo, glavno jelo i desert sa svojim potpisom. Već u prvom tjednu, od ponedjeljka, 5. svibnja na kuhanje će se baciti Sarah, Ana, Glorija, Mia i Maida, dok će u drugom tjednu, od 12. svibnja svoje delicije prezentirati Nina, Milica, Selma, Valentina i Vanja.

„Na Rodosu sam imala priliku vidjeti kako pojedine djevojke kuhaju te je 'Večera za 5' prilika da ponovno uživam u njihovim jelima, ali i da im pokažem kako ja kuham. Veselim se ponovnom okupljanju i vjerujem da će atmosfera biti prijateljska“, ističe Ana, koja se u privatnom životu ne boji eksperimentirati s novim jelima, no ovo će ipak biti jedno posebno okruženje: „Naviknula sam na snimanja, ali trema je svakako prisutna. Pogotovo jer se radi o kuhanju, a tu svašta može poći po zlu!“ „Očekujem od sudjelovanja da ćemo se dobro zabaviti, družiti, najesti… I nadam se da će atmosfera biti super i bez tenzija. Veselim se i novom iskustvu i ponovnom susretu s curama. Zapravo, nema više treme. Mislim da sam to već prošla u fazi kad mi je sve bilo novo. Obožavam kuhati. Doslovno sam minimalno triput dnevno u kuhinji. Cure znaju, stalno sam kuhala u vili i znaju kako kuham, tako da me stvarno nije strah“, kaže zadovoljno Mia, koja najčešće kuha za sebe, no svojim delicijama voli počastiti i društvo.

Od nabavke namirnica, sjeckanja, miješanja i ukrašavanja stola pa sve do dočekivanja svojih gošća, posluživanja i ponekog iznenađenja, djevojke će pokušati pokazati zašto zaslužuju titulu najbolje domaćice tjedna. „Volim kuhati, posebno konkretna jela. Nisam baš specijalist za slatko, ali i to se da s vremenom promijeniti“, ističe Dubrovkinja Valentina, koja najčešće kuha za užu obitelj i prijatelje, a u showu će je voditi dobra volja, pozitiva i godine staža u kuhinji. Prvo jelo koje je skuhala bio je, prisjeća se, umak za bolonjez, a da je dobila priliku, u 'Gospodinu Savršenom' Šimi i Milošu pripremila bi svoje vrhunske sarme. „Nemam neki tajni recept, stvarno kuham s ljubavlju. Malo ću i improvizirati, ali to je to – ljubav mi je glavni sastojak“, najavljuje Mia.

„Moj tajni sastojak je osmijeh. Čak i ako hrana ne bude savršena, vjerujem da će cure pasti na moj osmijeh i dati mi dobre ocjene“, šali se Ana. Kako će izgledati susret djevojaka za stolom, koja će jela pripremiti, hoće li biti pravedne u ocjenjivanju i otkriti poneku tajnu te mogu li ukusna hrana i dobra atmosfera izgladiti čak i neke škakljive odnose? Sve to i puno više pokazat će dva tjedna 'Večere za 5' s kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog', od ponedjeljka, 5. svibnja na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.