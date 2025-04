Voditeljica koju smo gledali u 'Gospodinu Savršenom' oprašta se od gledatelja: 'Posljednja emisija'

Nandi Uzelac javnost je upoznala kao natjecateljicu u showu "Gospodin Savršeni" u kojem se borila za naklonost Gorana Jureneca. Prije nešto manje od dvije godine dobila je voditeljski angažman na TV Jadranu, a sada je gledatelje i svoje pratitelje na Instagramu obavijestila kako se oprašta od ovog angažmana. “And it’s a wrap. Godinu i osam mjeseci poglavlja mog života današnjim snimanjem je završeno. Posljednja emisija ‘Show on by Nandi’ emitira se premijerno sutra na TV Jadranu. Hvala svima na gledanju. S ljubavlju, Nandi“, napisala je na Instagram storyju.

Krajem prošle godine u intervju je pričala o svom angažmanu na TV Jadranu. - Na TV Jadranu radim već godinu i pol, imam tri emisije, od kojih je jedna u potpunosti autorska, nosi moje ime 'Show on by Nandi' i govori o osobama iz estrade. Druga emisija je 'Zdravi bili Dalmacijo', koja obrađuje tematiku mozaika, kulture, ribolova..., dok je treća 'Bez pardona' najteža jer jer informativna, uključuje politiku i live je emisija. To je kontakt emisija, gledatelji zovu i komentiraju - ispričala je Nandi tada za 24 sata. Izjavila je kako joj je bilo najteže da je gledatelji prihvate u ulozi novinarke. - U početku je to bilo premošćivanje, ja sam i novinar i urednik i voditelj, puno stvari odjednom. Najveći izazov, iskreno, bio mi je u početku, da me možda prihvate kao novinara. Nekoć su ljudi pisali o meni, a sad ja uzimam izjave s njima. Nezgodno je kad si na terenu i ljudi misle da ćete manje raditi od njih i imati bolji publicitet, lakše terene, a zapravo radite isto, ako ne i više da se dokažete da možete i vi biti novinar - ispričala je Nandi.

Prije televizijskog angažmana radila je na HRT-u kao radijska voditeljica. U emisiji "Gospodin Savršeni" nije uspjela osvojiti srce Savršenog, ali je zahvaljujući pojavljivanju na malim ekranima stekla prepoznatljivost koju je odlučila iskoristiti u poslovne svrhe pa je nakon showa otvorila i svoj YouTube kanal. – Društvene mreže nameću pogrešne standarde fizičkog i mentalnog. Danas svi sve moramo imati u materijalnom obliku, moramo biti tip-top itd... Pokušavam mladima objasniti da je u redu ako si ne mogu nešto priuštiti, da izgrade sebe u karakterne i čvrste osobe vlastitih uvjerenja, da izbjegnu komplekse i zavole svoje mane – ispričala je tada Nandi o kojim temama priča na svom kanalu.