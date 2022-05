Deppova odvjetnica pitanjem razbjesnila Amber Heard: Pitala glumicu o slučaju koji je policija izbrisala iz evidencije

Glumac Johnny Depp i njegova bivša supruga, glumica Amber Heard nastavljaju se sukobljavati na sudu. Nakon što je glumac završio svoje svjedočenje prije nekoliko tjedana, na red je došla njegova bivša supruga. Odvjetnici sada Heard ispituju sve više detalja kako bi slučaj mogli dovesti do iznenađujućeg kraja.

Sve je više dokaza da je ona ta koja je zlostavljala u braku. Deppova odvjetnica Camille Vasquez uspjela je od nje dobili emotivnu reakciju tijekom ispitivanja. Vasquez je razbjesnila glumicu tijekom unakrsnog ispitivanja nakon što su se dotaknuli teme njezine bivše veze i tvrdnji da je pretukla svoju bivšu djevojku na aerodromu.

- Johnny nije jedini emotivni partner kojeg ste tukli, zar ne? - pitala je odvjetnica. Glumica je ljuto odgovorila da nije tukla ni bivšu djevojku ni bilo kojeg drugog bivšeg partnera.

Radi se o tome, prema navodima američkih medija, da je glumica privedena 2009. godine nakon što je na aerodromu napala svoju tadašnju partnericu, umjetnicu i fotografkinju Tasyu van Ree. Par se tada posvađao pri čemu je Heard navodno zagrabila i udarila Tasyu. No, njezina bivša je nije tužila pa je u studenom 2011. godine policija primila zahtjev za brisanjem informacija o uhićenju i slučaju. S obzirom na to da je to dopušteno prema zakone države Washington, ovaj događaj izbrisan je iz sustava.

Podsjetimo, ovo suđenje mnogi nazivaju celebrity suđenjem stoljeća, a poznati bivši supružnici našli su se pred sudom nakon što je glumica 2018. godine napisala članak za The Washington Post u kojem je govorila o obiteljskom zlostavljanju te opisala svoje iskustvo. Nije direktno spomenula svog bivšeg supruga, ali s obzirom na okolnosti moglo se naslutiti da misli na njega. Depp ju je nakon toga tužio za klevetu te od nje traži 50 milijuna dolara naknade. Tijekom suđenja bivši supružnici iznijeli su mnoge šokantne detalje o svom odnosu i jedno o drugom.

