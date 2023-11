Dean Kotiga osvojio prvo mjesto na Međunarodnom natjecanju u kvizu u Španjolskoj

Međunarodno prvenstvo u kvizu (IQC) je trodnevni događaj koji se svake godine održava na nekoj novoj i uzbudljivoj lokaciji, privlačeći mnoge od najvećih svjetskih igrača kviza. Ove godine se natjecanje održavalo od 3. do 5. studenog u Španjolskoj, a najbolji rezultat u individualnoj kategoriji osvojio je Dean Kotiga, gledateljima HRT-a dobro poznat i kao lovac iz kvizova "Potjera" i "Superpotjera.

- Inače ne postam takve stvari, ali ovo je ipak vrlo vjerojatno once-in-lifetime situacija pa evo: ovih se dana odvijava Međunarodno kvizaško natjecanje, najvažnije na svijetu, a ja ni sam još ne znam kako sam u individualnoj konkurenciji uzeo zlato - napisao je Kotiga na društvenim mrežama. Ovogodišnje Međunarodno prvenstvo u kvizu održalo se na Costa del Sol, u prekrasnom hotelu koji se nalazi na samoj plaži, a u daljini se vide planine Sierra Nevada. Natjecanje ima nekoliko kategorija te nudi razne kvizove za pojedince, parove ili timove. Prije tri godine u intervju koji je dao za Večernji list Kotiga nam je ispričao i kako je postao lovac u popularnom HRT-ovom kvizu.

- Lovac sam postao tako što je HRT, kada se 2013. godine počinjala prikazivati “Potjera” pozvao desetak kandidata za tu ulogu na pismeni test i usmeni intervju, a među njima sam – kao raniji sudionik brojnih TV kvizova a onda i dugogodišnji HRT-ov autor pitanja za brojne druge kvizove – bio i ja. Odlučili su se za kombinaciju Mirko – Morana – ja, i kako je vrijeme pokazalo, nisu pogriješili. - rekao nam je tada Kotiga i osvrnuo se na svoju karijeru influencera.

- Strastveni putnik sam postao tako što vrlo strastveno putujem, a regionalni influencer tako što svakodnevno influencam odnosno utječem na živote desetina tisuća ljudi diljem regije, pri čemu valja naglasiti kako je upravo to ono što je najteže stečeno. Završiti faks, čitati cijeli život, zanimati se za svijet oko sebe, učiti, učiti, i učiti, a onda i posljedično „loviti“ u “Potjeri” ili sudjelovati u kvizovima u bilo kakvom obliku, to može gotovo svatko, treba samo cijeli život raditi na tome, ali influencati, to je već viša razina, ili se rađaš s tim ili ne. Naravno, i tu je potrebno puno rada, svakodnevnog, ali odmah se vidi da to nije za svakog. Izvrstan dokaz toj tvrdnji, koja nije samo moja nego je dokazana i znanstvenom studijom s jednog američkog sveučilišta, jest i činjenica kako su lovci i Morana i Krešo i Mladen, a lovac i influencer – samo ja. - istaknuo je.

