Danas slavi 57. rođendan! Zaradio je 360 milijuna dolara, a i dalje se vozi u podzemnoj i druži s beskućnicima

Nazivaju ga najtužnijim čovjekom Hollywooda. Ne bez razloga. Keanu Reeves danas slavi 57. rođendan, a iza njega je težak život, ali i djetinjstvo. Nanizalo se tragedija koliko ih ne bi stalo ni u filmsku, a kamoli istinitu životnu priču. Unatoč tome, ono što bi mnoge bacilo na dno, njega je natjeralo da još jače prkosi životu svojom pozitivom. Možda baš zato, više od 50.000 fanova, potpisalo je u lipnju 2019. godine online peticiju, kojom su zahtjevali upravo Reeves bude osoba godine u izboru prestižnog magazina Time.

“Dokazao se kao pozitivan globalni utjecaj. Njegova skromnost, jednostavnost, normalnost, ljudskost, sve njegove karakterne osobine, čine ga čovjekom koji mora biti proglašen osobom godine”, navodili su internetski aktivisti.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL Napustio ga je otac ovisnik

Rođen je 2. rujna 1964. u Bejrutu kao sin britanske dizajnerice kostima Patricije Taylor i geologa Samuela Nowlina Reevesa, rodom s Havaja. Otac mu je bio heroinski ovisnik, koji ih je napustio kada su Keanuu bile tri godine. Kada su se njegovi roditelji razveli, majka se preudala, pa tako još tri puta. Za dječaka, to je značilo odrastanje s tri očuha i puno, puno adresa: Sydney, New York, Toronto. Promijenio je čak četiri srednje škole. Također, patio je od disleksije pa je školovanje za njega predstavljalo veliki izazov. Iako nikada nije maturirao, danas je vrlo dobar čitač.

Gluma ga je potpuno obuzela. Sa samo devet godina stao je na kazališne daske, potom su ga angažirali i za snimanje reklama. Snimio je svoj prvi tinejdžerski film, a njegova nestvarna egzotična ljepota (otac mu ima i kineske krvi) brzo je pronašla put do struke i publike. Prvu zapaženu ulogu ovaj je glumac ostvario u filmovima “Na obali rijeke” te komediji “Bill & Ted’s Excellent Adventure”. Slijedio je “Moj privatni Idaho”, no u orbitu ga je izbacio akcijski triler “Brzina” iz 1994. godine u kojem je razvio posebnu glumačku kemiju sa Sandrom Bullock. Blockbusteri, poput “Paklenog vala” i “Đavoljeg odvjetnika” samo su se nizali. No, najveću slavu ipak je stekao 1999. godine ulogom u filmskoj trilogiji “Matrix”, jednom od najvećih filmskih projekata znanstvene fantastike. Trilogija je zaradila impresivnih 463,5 milijuna dolara, bila je nominirana za više nagrada i osvojila je četiri Oscara. Iako je filmska priča imala sretan završetak, glavni junak u stvarnom životu na njega još uvijek čeka.

Kada su ga 1995 godine pitali što je za njega sreća, Keanu je odgovorio: “Ležati u krevet s mojom ljubavi, voziti bicikl, baviti se sportom, provoditi vrijeme s prijateljima, razgovarati, učiti… Zemlja, prljavština, obitelj s čašom vina i izvrsnom hranom, sretna vijest, polet, požuda. Volim biti u pustinji, u prirodi i provoditi vrijeme na izvanrednim mjestima u prirodi, visjeti s drveta ili se valjati po zemlji, družiti se sa svojom obitelji i svojim sestrama”. No, život je za njega ispisao drukčiji scenarij.

Crni nesretni niz

Težak udarac doživio je kada se njegov najbolji prijatelj River Phoenix predozirao 1993., u dobi od 23 godine. Taj ga je tragični gubitak pratio cijeloga života jer se s time nikada nije pomirio. “River je bio izuzetan čovjek i glumac. Izvrsno smo se slagali i jako mi nedostaje. Često mislim na njega”, rekao je jednom prilikom Keanu Reeves. Pet godina nakon smrti Phoenixa, 1998. godine glumac je upoznao ljubav svoj života, mladu američku glumicu Jennifer Syme. Ubrzo su se zaljubili i već iduće godine Jennifer je nosila njihovu kćer. Nažalost, u osmom mjesecu trudnoće Jennifer je izgubila dijete.

Smrt njihove kćerkice ih je razdvojila, no ostali su dobri prijatelji. No, Jennifer se ubrzo odala porocima i samo 18 mjeseci kasnije poginula u teškoj automobilskoj nesreći vraćajući se s partyja Marilyna Mansona. Keanu je nakon njezine smrti bio potpuno shrvan, odgodio je sva snimanja, a godinama poslije govorio je kako zbog svega što je proživio ne želi ozbiljnu vezu ni djecu. U intervjuu za Parade 2006. godine, govoreći o gubitku Jennifer, izjavio je: “Bol mijenja oblik, ali nikada ne prestaje.” Uskoro će i njegova sestra teško oboljeti. Unatoč svemu, Keanu je ustrajao u životnim borbama. “Čak i kad je suočena s tragedijom, snažna osoba može napredovati. Što god da se događa u tvom životu, ti to možeš nadići. Život je vrijedan življenja”, kazao je. Umjesto samosažalijevanja i poriva da za svoje gubitke okrivi ovaj okrutan svijet, Keanu ga je pokušao promijeniti i učiniti boljim za život. Nakon što joj je dijagnosticirana leukemija, Keanu je postao skrbnik svoje sestre. Tijekom njezina desetogodišnjeg liječenja nebrojeno je puta donirao novac dječjim bolnicama i udrugama za borbu protiv raka. Čak je i sam pokrenuo vlastite donatorske kampanje, no odbio je da se njegovo ime veže uz njih.

Keanu je veliki humanitarac. U Hollywoodu je poznat po tome što je uvijek davao više nego drugi, a pritom ne zaboravlja ni ljude koji su mu pomogli pa je tako uvijek nagrađivao one koji su dali svoj doprinos na njegovu putu. Tako je od sveukupno 114 milijuna dolara zarađenih tijekom snimanja Matrixa, čak 80 milijuna dao ekipi za specijalne efekte i šminku. Također je dobrovoljno pristao na manji honorar u filmovima “The Replacements” i “Đavolji odvjetnik”, kako bi njegovi kolege Gene Hackman i Al Pacino bili isplaćeni, a ekipa filma ne bi izašla iz predviđenog budžeta. Osim toga, jednom je prigodom pomogao radniku koji je gradio filmski set “Matrixa”. Taj je čovjek, naime, bio jako siromašan i jedva je izdržavao obitelj. Kada je Keanu čuo njegovu priču, dao mu je božićnicu od nevjerojatnih 20.000 dolara.

Foto: profimedia Jako poštuje žene

Tko god je s njime dijelio set tvrdi da je jedan od najskromnijih i najugodnijih suradnika. Prema riječima jednog od svjedoka s filmskog seta, Keanu je bio jedan od rijetkih koji se potrudio zapamtiti imena svih ljudi na snimanju, redovito ih pozdravljao i razgovarao s njima kao da su mu ravni, a ne “tek tamo neki ljudi koji grade set”. “Novac je zadnja stvar na koju mislim, jer samo s ovim što sam dosad zaradio mogao bih živjeti idućih nekoliko stoljeća”, izjavio je Reeves. Iako se njegov imetak procjenjuje na više od 360 milijuna dolara, Keanu se vozi podzemnom željeznicom. Ne živi u vili, nema tjelohranitelje. U rujnu 1997. godine paparazzi su fotografirali Reevesa u zapadnom dijelu Hollywooda kako sjedi uz pločnik i druži se s beskućnikom. Dugo su razgovarali, muškarac mu je pokazivao svoje stvari, a potom su podijelili bocu soka. Izgledalo je kao da se poznaju godinama i baš dobro zabavljaju. Poznato je da u kazalištu uvijek sjedi među “pukom” na jeftinim sjedalima, da voli u kino otići sam, samo u društvu kokica te da mu slava baš i nije najdraža stvar na svijetu. Kao da je uvijek, onako, blago potišten i “sanja o danu kada će hodati ulicom i slušati ljude kako razgovaraju o moralu, održivosti i filozofiji, umjesto o Kardashianima”. Te 2010. pojavile su se slike “tužnog” Keanua koji jede sendvič na klupi, što je dovelo do pojave internetskog fenomena “Tužni Keanu” i do proglašavanja 15. lipnja neslužbenim danom “Razvedri se, Keanu” (engl. “Unofficial Cheer-up Keanu Day”) na Facebooku.

Foto: profimedia Čim u podzemnoj ugleda ženu, bez oklijevanja se ustaje i nudi joj da sjedne. Iznimno poštuje žene, ali i njihov privatni prostor. Prošlog tjedna društvenim mrežama dijelili su se postovi i fotografije na kojima je vidljivo kako Keanu ne naslanja ruke na žene s kojima se fotografira, vjerojatno kako im ne bi bilo neugodno i kako ne bi osjećale, mada bi neke to voljele, da je previše ušao u njihov privatni prostor. “Uvijek je divno upoznavati žene, s tajnovitošću i radošću i dubinom. Uspijete li nasmijati ženu, vidjet ćete nešto najljepše što postoji na Božjoj Zemlji”, kazao je Keanu koji s 54 godine mami uzdahe kao na početku karijere. Danas Keanu izgleda kao starija, poboljšana, šarmantnija verzija Nea iz Matrixa. Čak se i u ulozi modela snalazi prilično dobro – najprije je to dokazao naslovnicom za časopis GQ, pa je ponovno digao prašinu novom kampanjom za modni brend Yves Saint-Laurent. Kolekcija sadrži nekoliko rokerskih komada koji mu kao strastvenom bajkeru posebno dobro stoje.

Foto: Profimedia Gledali smo ga i u ulozi legendarnog plaćenog ubojice Johna Wicka u trećem nastavku koji već osvaja kinodvorane, a posudio je svoj glas i za četvrti dio “Priče o igračkama” (Toy Story).

Voli ga cijeli svijet

Unatoč svim nedaćama i tragedijama kroz koje je u životu prošao, Keanu Reeves nastavlja izvanredno glumiti i nadahnjivati svojom strašću, a njegove izjave govore o tome da razmišlja dublje od većine hollywoodskih glumaca. “Poznavanje zakona uzroka i posljedice, poznatog kao karma, temeljni je ključ za razumijevanje načina na koji stvaraš svoj svijet, djelima svog tijela, govora i uma. Kad stvarno razumiješ karmu, onda shvaćaš da si ti odgovoran za sve u svom životu. Nevjerojatno je osnažujuće znati da je budućnost u tvojim rukama.” Nedavno je gostovao u talk showu Stephena Colberta, kada je sve oduševio odgovorom na pitanje: “Keanu, što misliš da se dogodi kada umremo?” “Znam da će nam nedostajati oni koji nas vole”, rekao je. Eto, (i) zato Keanua voli cijeli svijet.

