Damir Kedžo: Tko zna, možda na velikom koncertu Saša, Tin i ja ponovno zapjevamo

Riječki glazbenik Damir Kedžo samo godinu dana nakon završetka showa 'Story Super Nova' 2003. godine postao je član prvog hrvatskog boy benda 'Saša, Tin i Kedžo'. Bend je objavio album 'Instant' koji je prodan u 10 tisuća primjeraka, a hit '365' se čak šest tjedana zadržao na prvom mjestu hrvatskih top ljestvica. Nakon njegova raspada, Kedžo je uzeo potrebnu pauzu za umjetničko sazrijevanje u kojoj se 'resetirao od svega'.

Nakon pauze, nastavio je osvajati top ljestvice pa je tako i ove godine nominiran za prestižnu glazbenu nagradu Porin u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe, a kako sam kaže, ta mu je nominacija važna i poslovno i privatno. No, osim Porina, Kedžo se trenutno aktivno priprema za svoj nastup na Dori koji je na redu već ove subote. Trenira, hrani se zdravo, vježba vokalne sposobnosti i sa svojim će timom, kaže, dati sve od sebe.

1. Iako vam ovo nije prva nominacija za Porin, kako se osjećate, što vam znači ova nominacija?

Osjećam se jako sretno. Porin je najveća strukovna nagrada u Hrvatskoj i drago mi je kada nakon potvrda publike koje dobijam na nastupima i kroz brojne nagrade, kada me moje kolege i struka nominiraju za nagardu Porin. Vjerujem da je svakom pjevaču, osobi koja se bavi javnim poslom, važna potvrda javnosti i struke. Meni je ova nominacija za Najbolju mušku vokalnu izvedbu i to za pjesmu “Srce mi umire za njom” iznimna čast. Jako mi je važna profesionalno i privatno. To je pjesma koja je najviše moja, jako je emotivna i drago mi je da je i struka i publika to prepoznala. Počašćen sam već samom nominacijom.

2. Hoćete li nastupiti i ove godine na Porinu?

To ne znamo, nisam dugo nastupao na Porinu. Bila bi mi čast otpjevati "Srce mi umire za njom uživo" na pozornici Porina. Uvijek je to velika i lijepa bina, Porin je u Rijeci, u gradu u kojem živim, pa bi bilo lijepo, ako me zovu.

3. Triput ste bili nominirani i za Cesaricu. Što za vas znače sve te nominacije?

Ja vam najviše na svijetu uživam pjevati, pjevati s ljudima, na koncertima, eventima, vjenčanjima, rođendanima,..svuda gdje me zovu i gdje imam mogućnost usrećiti ljude i dobro ih zabaviti. Publika je ono za što radim, živim i stvaram glazbu, zato se bavim javnim poslom i stvaram i objavljujem pjesme. Cesarica je nagrada publike i lagao bi kada bi rekao da mi ne znači. Znači mi, dokaz je da “dolazim ” svojom interpretacijom i emocijom do ljudi, a to je smisao mog pjevanja.

4. Osim Porina, trenutno se spremate i za Doru koja je za samo par dana. Kako se pripremate?

Pripreme za svaki nastup su više od onih samo pjevačkih, ali za Doru su posebne. Imate samo 3 minute, sve ide uživo i vi morate dati sve najbolje od sebe.

Svakodnevno sam na nekoliko treninga i vježbi; vokalnih vježbi s Martinom Tomčić i Ivanom Husar, redateljskih vježbi, trenerskih s Andrejem Pintarićem. Pazim jako na prehranu, trčim . Imamo i scenske probe, probe odjeće, puno nas je na sceni i ELFS ekipa ima pune ruke posla. Stresno je sve to jer je odgovornost velika, odgovornosti i želje da sve odradim maksimalno moguće.

Uz sve te napore, moram priznati da sam bio “u potpunom grču”, na svu sreću onda je u moj život ušao liječnički tim Specijalne bolnice Arithera i pripremio me za nastup , ali i za sve druge životne izazove. Spremniji nego ikad dolazim na Doru sa svojim timom i dat ću najbolje od sebe.

5. Što nam možete otkriti o pjesmi?

Pjevam na hrvatskom jeziku, pjesmu hrvatskih autora Ante Pecotića, Bojana Šalomona Shalle Shalle i Matije Rodića. Cure koje su sa mnom na pozornici nose hrvatski tradicijski nakit iz svake regije po nešto, koje je posebno za nas izradio tim Dominik zlatarnica i srebrnarnica, a nakon Dore moći će se i kupiti. Na produkciji je uz Shallu radio jedini Hrvat koji se nalazi se na listi najboljih svjetskih DJ-a i producenata: Matija Rodić Matroda. Trenutno je na rasprodanoj turneji po Americi, i jako sam ponosan što je tako talentiran glazbenik producirao moju pjesmu za nastup na Dori. Siguran sam u dobar nastup na koji ću biti ponosan. Nadamo se da će i publika i struka prepoznati kvalitetu pjesme "Divlji vjetre” i glasovati za redni broj 16. pod kojim nastupam na Dori.

6. Ako prođete na Dori i otputujete u Nizozemsku, jeste li razmišljali o nastupu?

Jesam, bila bi mi čast predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Imam pjesmu iza koje 100 % stojim, tim koji sve temeljno i pažljivo priprema.

Siguran sam da ćete biti ponosni na nastup i to kako ćemo se predstaviti u Nizozemskoj, ako u subotu izaberete mene i pjesmu "Divlji vjetre".

7. Taj nastup je zbilja nešto posebno u karijeri. Što mislite, što bi vam prolazilo kroz glavu, kako bi se osjećali na toj pozornici?

Iza sebe imam pobjede na dva velika svjetska festivala, koji su jako slični Dori, a to su Slavjanski bazar u Bjelorusiji i New Wave u Rusiji. Gledaju ih milijunski auditori, pozornica i produkcija su ogromni, puna dvorana u kojoj je 8 000 ljudi. I kad si najbolji, pobijediš, i ako si netko za koga nikad nisu čuli i nije bitno otkud dolaziš. Važna je pjesma, emocija i interpretacija. Točno znam kako to izgleda. Kod nastupa na Eurosongu bi odgovornost bila veća, ali time i nastup najbolji mogući. Pjevanjem predstavljati svoju zemlju posebna je čast.

8. Poznato je da ste vrlo emotivna osoba, što vas najviše 'dira'?

Jesam, emotivac sam, jako empatičan.Puno toga me potrese i učini nesretnim. Ne razumijem i ne mogu objasniti nikakvo nasilje prema djeci, ljudima općenito, životinjama , jako me to uzruja i želio bi imati moć spriječiti sve tuge, bolesti i zlostavljanja na svijetu.

9. Neki možda ne znaju da imate i nagradu hrvatskog glumišta. Volite glumu? Jeste li razmišljali možda posvetiti joj se malo aktivnije?

Volim glumu, volim tu slobodu i istraživanje koje ona donosi. Počašćen sam i nagradom Hrvatskog glumišta i jako ponosan na nju. Dobiti najveću strukovnu nagradu u takvoj konkurenciji je zbilja čast, ali ne bi se, kako ste napisali “aktivnije” bavio glumom. Ja sam pjevač, i to volim najviše na svijetu . Povremeni izleti u glumačke vode zasad su mi dovoljni.

10. Nakon raspada 'Saše, Tina i Kedže' uzeli ste pauzu od stvaralaštva. Čemu ste se tada posvetili, na koji vam je način ona pomogla?

Sve to što se meni dogodilo sa 16 godina bilo je posebno i životno neprocjenjivo iskustvo. Nama su se stvari dogodile preko noći i nakon što je ta faza u životu završena morao sam napraviti stanku. Resetirati se od svega. Puno sam radio na sebi, pjevanju i svemu što želim biti. Danas sam tamo gdje sam prije 15 godina sanjao da želim biti. Sretan sam, i zahvalan svim prethodnim iskustvima koja su me ovdje dovela i zahvalan timu s kojim radim zadnjih godina, njih ne bi mijenjao ni za što..

11. Taj bend pomogao vam je u karijeri, pogotovo na početku. Nikad s ostatkom benda niste razgovarali o ponovnom okupljanju, jeste li u kontaktu s ostatkom?

U kontaktu smo. Sa Sašom se često vidim jer se bavimo istim poslom. Kad smo na istom eventu otpjevamo skupa '365' i to je pjesma koju i dan danas izvodim na svim svojim koncertima i koju publika obožava. Tin ne živi u Hrvatskoj i ne bavi se glazbom. Tko zna što budućnost nosi, možda na nekom velikom koncertu u budućnosti zapjevamo svi skupa '365'. Vjerujem, to bi bio nastup za pamćenje.

12. Koji su vam neostvareni snovi u karijeri, što si priželjkujete?

Bio bi nezahvalan kada bi tražio išta više od ovoga što mi se događa. Točno sam tu gdje trebam biti i jako sam sretan zbog toga. Ono što danas želim je napraviti najbolji nastup na Dori, opravdati kvalitetu pjesme i pokazati što smo sve pripremili kako bi vam najbolje predstavili pjesmu 'Divlji vjetre'. Ako se dogodi da i publika prepozna pjesmu kao najbolju, i pobjedim na Dori, moj najveći glazbeni san iz djetinjstva bit će ostvaren.