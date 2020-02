Poznat je redoslijed izvođača na Dori!

Ostalo je još 12 dana do održavanja Dore 2020. Opatijska sportska dvorana Marino Cvjetković tek treba krenuti u izgradnju pozornice, a izvođači pomalo privode kraju pripreme za hrvatski izbor za Eurosong.

Hrvatska radiotelevizija objavila je redoslijed nastupa izvođača za subotu 29. veljače.

Elis Lovrić – Jušto Bojan Jambrošić – Više od riječi Edi Abazi – Coming home Zdenka Kovačiček – Love, Love, Love Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina – Da se ne zatare Đana – One Aklea Neon – Zovi ju mama Nikola Marjanović – Let’s forgive Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske Marin Jurić Čivro – Naivno Lorena Bućan – Drowning Indira – You Will Never Break My Heart Jure Brkljača – Hajde nazovi me! Colonia – Zidina Mia Negovetić – When it Comes to You Damir Kedžo – Divlji vjetre

Podsjetimo, Nakon što je objavljeno tko su finalisti ovogodišnje Dore, javili su se i oni koji su nezadovoljni izborom. Jedna od njih je i Alena Nezirević-Anezi, koja je uz Gordana Dizdarevića Grka napisala pjesmu “Radoznala b.” i nije prošla.

– Polovica je pjesama na engleskom?! Kad je već tako malo pjesama na hrvatskom, drago mi je da ovogodišnji Istrijani Alen i Elis barem pjevaju na čakavštini – kazala je Anezi.

Kako doznajemo s HRT-a, za ovogodišnju Doru stigla je ukupno 181 prijava, a o njima je odlučivao stručni ocjenjivački sud u sastavu: Zlatko Turkalj (HRT), Dinko Komadina (HRT), Željko Barba (Hrvatsko društvo skladatelja), Tomislav Mrduljaš (Hrvatsko društvo skladatelja), Ivana Vrdoljak Vanna (HGU), Branimir Jovanovac (HGU) i Tomislav Štengl (HRT). Zanimljivo je da su pjesme većinom pisali domaći autori, a jedino Mia Negovetić supotpisuje pjesmu “When It Comes To You” s grupom autora iz Švedske. Lorena Bućan lani je bila jedno od najvećih iznenađenja, a ove godine ponovno na pobjedu ide uz Huljića. No, za razliku od prošle godine, kada joj je pjesmu pisao Tonči Huljić, autor je ovogodišnje pjesme “Drowning” Ivan Huljić. Na ovogodišnjoj Dori natjecat će se i Mihaljevići. Branimir Mihaljević potpisuje pjesmu “You Will Never Break My Heart” za Indiru Forzu, a Mario Mihaljević “Love, Love, Love” za Zdenku Kovačiček.

Na Dori nastupaju i dvije kantautorice – talentirana Osječanka Dorotea Zovko alias Aklea Neon predstavit će svoju pjesmu “Zovi ju mama”, a Elis Lovrić nakon prošlogodišnjeg zapaženog nastupa ove godine pjeva pjesmu “Jušto”. Inače, Elis je na Doru uskočila kao zamjena za Gorana Karana, koji je odustao od nastupa nakon što se otkrilo da je pjesma “My legacy iz love” već izvedena. Svoj debitantski nastup na Dori imat će i talentirani Edi Abazi, o kome smo nedavno pisali zbog optužbi Jerka Marića, koji je kazao kako je uložio vrijeme i novac u karijeru mladog Edija, a on je zatim prešao k Srđanu Sekuloviću Skansiju, koji mu je napisao pjesmu “Coming Home”, s kojom će nastupiti na Dori.

