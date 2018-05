Da pjevam pjesme koje sam pišem, bio bih gladan

Tri godine nakon što je objavio posljednji album “1 dan ljubavi” Massimo je predstavio novi studijski uradak “Sada” koji je od danas službeno u prodaji.

Riječ je o albumu s kojeg su već predstavljeni uspješni singlovi “1000 ljudi” i “Neka ti plove brodovi”, kao i duet s grupom Vatra “Nama se nikud ne žuri”, a što nas još sve čeka, otkrio nam je sam Massimo na promociji albuma u zagrebačkom kafiću Momento.

Razlog našeg susreta promocija je vašeg novog albuma s kojeg su već predstavljena tri singla. Što ste nam još pripremili?

Napravili smo album s 14 kompozicija, i to u ovim vremenima. Morate znati da oni koji imaju osam kompozicija koštaju isto kao oni koji imaju 14 tako da je ovo jedno veliko davanje. Stavili smo sve pjesme za koje smo mislili da bi možda mogle imati šansu postati dijelom koncertnog repertoara.

Kako je tekao rad na albumu?

Radili smo intenzivno. No nekad davno, kada smo radili prvi i drugi album Doriana Graya, tada se moralo raditi i desetak sati dnevno jer si imao samo petnaestak dana za snimanje albuma. To je bio rudnik i nije bilo lako raditi. Sada nam tehnologija dopušta da dođemo u studio i samo četiri do pet sati radimo jako intenzivno. Radili smo u predivnim uvjetima, imam privilegij raditi s tri ovakva tipa, Nikšom Bratošem, Predragom Martinjakom i Ivanom Popeskićem, svaki od njih ima svoj studio koji su na jako dobrom stupnju razvoja i sve se da napraviti.

Koliko je teško nadmašiti samog sebe, jeste li zadovoljni snimljenim materijalom?

Jako sam zadovoljan. Čini mi se da je sve dosta irealno. Pojave se autori koji su izvor svega. I ja pišem, ali kad pišem, to je onda drugačija “spika”, vrlo bih brzo tako postao gladan. Autori su predivan izvor, a producenti, glazbenici, moj bend i ja na kraju, mi moramo postati dobra rijeka koja će sve to donijeti do publike. I sretan sam na tom plovilu. Svi smo ponosni, hvala Aquarius Recordsu u kojem sam 17 godina, a to dovoljno govor o jednoj konstanti u smislu respekta. Povezani smo nečim drugim, ne potpisima.

Najavili ste radno ljeto, više od 30 koncerata na obali, a 14. rujna i prvi samostalni nastup na Šalati… Što publika može očekivati?

Koncerti će uvijek biti na jednom određenom nivou, neki put možda i malo više od toga.