Drama među farmerima – neke svađe uzrokovale prekid veza!

Nakon što su sve odabranice Marijani otkrile jesu li se zaista zaljubile u svoje farmere, u luksuznoj istarskoj vili uslijedio je tulum.

Dok su Miljenko i Denis pripremali roštilj, Dubrovčanin je pohvalio Denisa, rekavši mu da si je našao pravu djevojku te da je jako sretan zbog njih. „Mislim da će Monika i Denis uspjeti jer idu polagano“, zaključio je najstariji farmer.

S druge strane, Sandra i Josip posvađali su se već na početku večere. Naime, Sandra je kroz zezanciju upitala Nikolinu hoće li spavati s njom, na što joj je Josip odgovorio da se makne od njih dvoje.

„Naživciralo me to jer smo sjeli i krenuli večerati, a on me je odmah napao“, prokomentirala je Sandra, koja je nastavila vikati na Josipa dok su je drugi farmeri pokušavali smiriti, a onda se uputila u svoju sobu.

U međuvremenu je Nikolina pred svima priznala da je bacila Josipov prsten i da neće biti s njim ukoliko se on ne promijeni. Hrvoje je krenuo u sobu za Sandrom kako bi je smirio nakon svađe i iskreno joj priznao što misli o njoj.

„Ti si meni draga, ali ja nemam ni živaca ni volje za ovakve tvoje ispade. Otvoreno ti velim da se ne ponašaš dobro“, rekao je Hrvoje te dodao da ona mora biti u centru pažnje i da voli raditi show. Sandra se potom spustila u dvorište kod svih farmera i na sav glas rekla da je završila s Hrvojem te da će večeras spavati u svojoj sobi.

„Ipak smo dva različita svijeta! Mislim da sam definitivno krivo odabrao i jedva čekam završni party da se Tanji ispričam što joj nisam pružio drugu priliku. Ali to je moja životna priča – uvijek krivo odaberem!“, zaključio je tužno Hrvoje, koji se potom pridružio ostalim farmerima i zajedno s njima feštao do jutra.

Drugo jutro, nakon što su se farmeri probudili u istarskoj vili, Miljenko se maknuo od stola jer su Nikolina i Josip krenuli pričati o seksu. „Njih dvoje u svakoj spominju seks i Miljenko je baš burno reagirao i rekao kako im unište i večeru i ručak i sve jer nisu pristojni za stolom“, potvrdila je Valentina, a Nikolina i Josip krenuli su se svađati. „Vraćam se svom bivšem!“, zaključila je Nikolina, kojoj nije bilo drago što se Josip nije niti istuširao. „Dakle, ova ljubav je gotova. Ti nisi zaljubljena, a on je samo naviknuo na tebe, slijedi te i 'pipa' pa ti pobjegni kući“, prokomentirao je Vatroslav, na što je Nikolina rekla: „Bogu hvala što je njihova ljubav gotova“.

Dario je odlučio iskoristiti posljednji dan za isprike pa je tako Ivoni napravio kavu i ispričao joj se još jednom za poruke. S druge strane, njoj ta isprika ništa nije značila te mu je rekla da joj se trebao davnih dana ispričati, ali i mimo kamera. Dario je zatim upitao Ivonu misli li da bi bilo nešto između njih dvoje da nije bilo tih poruka, pri čemu je ona sa sigurnošću kazala da rijetko koje veze na daljinu uspijevaju. „Ne bi bilo budućnosti jer on nikada nije imao djevojku i on ne zna kako je to. Bolje je to prekinuti sada nego poslije jer bi bilo onda teže!“, zaključila je Ivona.

Neki su farmeri imali samo riječi hvale za odmor, a prva je bila Zorka. „Ova dva dana su mi bila prekrasna i dobro mi je došlo ovo druženje. Odmorila sam mozak i tijelo. Spavala sam sama i to mi je pasalo!“, priznala je Benkovčanka. Isto misli i Monika koja je smatrala da tenzije među nekim farmerima treba zaboraviti i pamtiti samo lijepe stvari. A je li farmerima bilo lijepo ili ne, provjerila je voditeljica Marijana, koja je svakog farmera posebno upitala kako su se proveli. Tako je Ivonu upitala zašto se još uvijek ljuti na Darija zbog poruka, a ona to nije htjela komentirati pa joj je sve otkrila Valentina s kojom se najviše zbližila na farmi.

„Znam da se njoj sviđa drugi dečko pa nije htjela priznati Dariju, a ovo joj je bila prava izlika da ne bude s njim, a ja mislim da je to bezobrazno“, kazala je Valentina, na što se Ivona naljutila i maknula od drugih jer nije htjela o tome razgovarati.

„Josip i ja smo kao Andrija i Anđelka. Jedan put se vole, a drugi put se svađaju!“, prokomentirala je Nikolina, na što je voditeljica rekla da je čula drugačije te da je i nju Josip zvao 20 puta i slao joj poruke kako ima problem s Nikolinom. Josip je potom priznao da je i plakao za Nikolinom jer je ona rekla da će se vratiti bivšem dečkom. „Ja sam cura za Josipa i ja njega pošteno i iskreno volim, a to što se događa između nas ne mora druge zanimati i reći ću samo jedno i ne želim ponavljati – nije me briga za tuđe savjete jer je moj život moja stvar. Ili će biti onako kako ja želim ili neće nikako!“, odlučno će Nikolina.

Ljubavne iskrice definitivno se vide između Valentine i Vatroslava te Monike i Denisa koji su priznali da idu polako i sigurno.

Što nas očekuje u pretposljednjoj epizodi, gledatelji će saznati sutra od 20:20 sati, na RTL-u.