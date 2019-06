'Borila sam se s bulimijom. Poremećaj u prehrani je ozbiljan problem'

Svjetski poznata čelistica Ana Rucner i ove se godine vraća u Dubrovnik, gdje već devetu godinu organizira jedinstveni koncertni festival Ana u Gradu. Ana će ove godine izdati i novi album, na kojem će i zapjevati.

Već devetu godinu u Dubrovniku organizirate festival Ana u Gradu. Što pripremate ove godine?

Ove godine, od 21. do 23. lipnja, osim već tradicionalnog Pozdrava ljetu koji ću, kao i svih ovih godina, održati u amfiteatru Excelsa nekretnina na Srđu, pripremam i tri iznenađenja. No krenimo redom: na prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe, 21. lipnja, sa Sandrom Bagarić i Darkom Domitrovićem u 5 sati ujutro dočekat ću i pozdraviti prvo ljetno sunce. Jako mi je drago da koncert svake godine privlači sve veći broj posjetitelja, a istoga dana u 20 sati, na mulu restorana Kantenari na Sunset Beachu Dubrovnik, održat ću koncert s repertoarom drugačijim od jutarnjeg na Srđu i tako ispratiti zalazak prvoga ljetnog sunca. Na oba koncerta ulaz je besplatan. Jako me veseli što ću ove godine ugostiti na festivalu i najstarije svjetsko Kazalište slijepih i slabovidnih osoba “Novi život”, koje će održati dvije predstave humanitarnog karaktera. Predstava: Jučer sam se sjetio plave na rasporedu je 22. lipnja u 20 sati, u Kneževu dvoru, a sljedeće večeri, 23. lipnja isto u 20 sati, u Kneževu dvoru posjetitelji mogu pogledati predstavu Čovječja ribica. Želja mi je približiti vještine i ljubav prema umjetnosti koju slijepe i slabovidne osobe izražavaju na poseban, no iznimno zanimljiv način te skrenuti pozornost na važnost njihove integracije u društvo. Sredstva prikupljena od prodaje ulaznica za ove predstave darovat ćemo Udruzi slijepih i slabovidnih osoba Dubrovačko-neretvanske županije.

Foto: Filip Bašić

Iza vas su nastupi u više od 30 zemalja svijeta zbog čega vas često nazivaju hrvatskom ambasadoricom. Koje biste nastupe izdvojili?

Lijepa iskustva pamtim s turneje u Poljskoj, s mnogih gostovanja po Turskoj, Australiji i Japanu. Posebno sam vezana za Kinu, gdje godinama sviram i obišla sam mnoge gradove poput Jinhua, Suzhou, Pekinga, Šangaja, Daliana...

Jedna ste od rijetkih javnih osoba koja bez problema govori o svom privatnom životu, pa ste tako često govorili i o problemu s bulimijom?

Ako već dijelim nešto iz svog privatnog života, onda to radim zato da pošaljem pozitivnu poruku. Tako sam svojevremeno govorila o svom iskustvu s bulimijom jer sam imala želju svojim svjedočanstvom pomoći osobama koje se također muče s istim problemom. Željela sam skrenuti pozornost na taj problem i svojim primjerom, danas zdrave žene, pokazati da postoji put do ozdravljenja. Projekt koji smo tada radili donio je lijepe plodove i vjerujem da je nekome i pomogao.

Što biste danas savjetovali mladim djevojkama koje imaju sličnih problema?

Ponajprije bih im savjetovala da same sebi priznaju problem, jer to je već put prema izlječenju. Isto tako važno je da pronađu sigurno sidro potpore, kao npr. neku blisku osobu, prijatelja, obitelj i da svakako potraže stručnu pomoć. Poremećaj u prehrani je ozbiljan problem i to se ne smije shvatiti olako, već mu se vrlo ozbiljno treba pristupiti i liječiti ga.

Foto: Filip Bašić

Kako danas izgleda vaša prehrana? Vježbate li redovito?

Nastojim u svemu biti umjerena. Kako s hranom tako i s fizičkom tjelovježbom. Moramo osvijestiti da ni jedan rezultat ne dolazi preko noći i da je za sve potrebno vrijeme.

S bivšim suprugom Vladom i sinom Darianom bili ste lani na zajedničkom ljetovanju. Često se komentira kako je vaš prijateljski odnos nakon razvoda pravi primjer?

Drago mi je ako svojim odnosom možemo biti lijep primjer. Iako smo rastavljeni, zauvijek smo roditelji djetetu, koje je nastalo iz ljubavi i svi troje imamo jednaka prava na ljubav. Smatram da je za svaki odnos potrebno vrijeme, a danas smo u još boljem i čvršćem odnosu, onom prijateljskom.

Je li Darian glazbeno nadaren? Zanima li ga pjevanje ili sviranje?

Darian je općenito talentiran dečko i vrlo je inovativan. Čega god se primi, sve mu ide, a posebno ga zanima elektrika. Zanimljivo je da zadnjih godinu dana pokazuje veliki interes za kuhanje i često sudjeluje u spremanju ručka ili večere, ali me i vrlo često iznenadi nekom svojom delicijom, koju uvijek jako lijepo aranžira. Glazbu voli, ali nije pokazivao veći interes za ozbiljno bavljenje njome pa ga i ne forsiram, nego nastojim pratiti te usmjeriti tamo gdje vidim da se on pronalazi.

Uvijek ističete da vam je vjera jako bitna u životu. Jeste li praktična vjernica?

Jesam. Vjera je oduvijek stup moga života. A danas, u užurbanom svijetu, spušta me i podiže u visine duha onda kada je to najpotrebnije.

Pripremate i novi album na kojem ćete zapjevati? Kako će izgledati taj album, i kako to da ste se odlučili na pjevanje?

Album “Croatian Heritage” sastoji se od pjesama hrvatskih autora, obrada naših autohtonih pjesama i tradicionalnih instrumenata. Njime sam htjela predstaviti meni neke od naših najljepših skladbi. Pjesme sam snimala u posljednjih nekoliko godina kada sam snimala videospotove za Hrvatsku u promotivne svrhe. Bila mi je želja da ih sad sve prikupim i izdam na nosaču zvuka u audioobliku. Samo je jedna od pjesama vokalna, a zove se “Uvijek vjerni”, čiji tekst govori o Lijepoj Našoj, i baš sam je zbog teksta dodala sam na ovaj album koji je u cijelosti posvećen našoj zemlji.

