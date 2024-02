Bojana Gregorić Vejzović plakala je na svoj rođendan, otkrila zašto

Kazališna, filmska i televizijska glumica Bojana Gregorić Vejzović na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog, ali i poslovnog života. Ovaj put je podijelila objavu vezanu za svoj rođendan. Naime, Bojana je nedavno navršila 52 godine. Naša glumica podijelila je sliku na kojoj u rukama drži veliki buket cvijeća. Uz fotku je napisala: "Nećete mi zamjeriti malu odu samoj sebi na ročkas, ali zato cvijeće sama ne kupujem". U komentarima su joj mnogi čestitali rođendan, a Gregorić Vejzović otkrila je da je plakala.

"Da, to su one godine kada te sve može rasplakati. Pogotovo kada cvijeće kupe djeca. I onda me ovako zezaju" napisala je.

Glumica je nedavno na društvenoj mreži podijelila fotografiju jela koje joj je spremio suprug Enes Vejzović .

"Već godinama mi pišete kako sam sretnica jer Enes Vejzović sjajno kuha. Istina, ogromna je to pomoć u svakodnevici. Ima i među vama tih sretnica koje mi pišu o divnim delicijama koje pripreme njihovi muževi, ali da kuhinja nakon toga izgleda kao da je u nju pala bomba... Sljedeća fotka je da vas utješim... i kod nas hrana u pripremi završi svuda", napisala je Bojana na fotografiju na svojoj Instagram priči.

VEZANI ČLANCI:

Na sljedećoj fotografiji pokazala je kako stoji na kuhinjskom elementu i briše strop dok ju suprug pridržava da ne padne.

"Miksanje mu ipak nije jača strana... Eto, sreća da više nismo u starom stanu gdje do plafona ne bih mogla doći...", napisala je glumica uz emojije koji plaču od smijeha i označila svog supruga.

GALERIJA Josipa Lisac održala koncert u Zagrebu, pogledajte koliko je ljudi došlo

Inače, glumci su u braku već 17 godina. Uz brak, veže ih i ljubav prema poslu. U Gavelli, dramskom kazalištu, nedavno je praizvedena predstava ''Majka''. Redatelj predstave je upravo Enes, dok je Bojana igra ulogu majke koja je žrtvovala svoju karijeru, sav svoj život radi brige o obitelji, o svoje dvoje djece, o svojem mužu, o kući. I sad su djeca odrasla i napuštaju roditeljski dom. Odlaze svaki svojim putem i s time se majka jako teško nosi. Sada su supružnici podijelili neke detalje o svojem braku. Bojana je rekla kako misli da nema recepta za dug i stabilan brak.

– Mislim da za to uistinu nema recepta, da ljubav podrazumijeva jako puno i strasti i razumijevanja, a poslije i kompromisa. I definitivno prijateljstvo koje onda par veže da može prebroditi sve oluje koje život donosi – rekla je za HRT. Odala je kako su se ona i Enes upoznali u Gavelli.

– Radili smo na predstavi "Kuća & Vrt" Nine Kleflin. Nakon toga na predstavi "Popcorn" Dražena Ferenčine, koji je trenutačno i ravnatelj ovog kazališta – kazala je. Spojila ih je ljubav prema glumi i kazalištu. Enes tvrdi da je u četvrtoj godini života bio sto posto siguran da je gluma jedino čime se želi baviti.

GALERIJA Pogledajte kako se Severina mijenjala kroz godine

– Zaljubio sam se u glumu kroz film, televiziju, tadašnje serije. Kazalište sam jednostavno naučio voljeti - priznao je Vejzović, a njegova supruga kaže da ju je kazalište opčinilo još kao djevojčicu. Prvo se bavila baletom, no nakon što joj se dogodila ozljeda, gluma je bila logičan slijed.

VIDEO Đokovićeva majka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili da vjerujem u Boga