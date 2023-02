Blještava trenirka koju je Tony Cetinski nosio na Dori košta 3510 eura

U zabavnom dijelu Dore, koja je održana prošli vikend u Opatiji tijekom glasovanja nastupio je pjevač Tony Cetinski. Cetinski nas je inače predstavljao na Euroviziji 1994. godine u Irskoj. Tada je pjevao hit koji mnogi i danas rado slušaju pod nazivom 'Nek' ti bude ljubav sva'. Tony je na Dori otpjevao nekoliko pjesama te digao cijelu dvoranu na noge.

Mnogi su primijetili kako je Tony na ovo natjecanje došao u blještavoj trenirci brenda Philip Plein, a jedan korisnik TikToka snimio je video o trenirci, te u videu kazao i kako je to protiv HRT-ovih pravila. No, Tony ipak nije zaposlenik HRT-a, već je samo nastupao u zabavnom djelu natjecanja kao gost.

Trenirka ima gornji dio i hlače, a na njoj je kristalićima ispisano ime dizajnera. Prema stranici brenda Philipp Plein, cijeli komplet košta 3510 eura, sa sniženjem, dok je puna cijena ovog artikla bila 7800 eura.

Foto: philipp plein

Inače, reporter Andrija Jarak koji je, kako se čini, gledao Doru te na Facebooku sa svojim prijateljima podijelio dojmove upravo se osvrnuo na Tonyjev nastup, pohvalivši ga.

- Cetinski prekucao igricu. Nakon dva sata distonavanja, kreveljenja i (u nekim slučajevima) pravljenja budale od sebe, izađe čovjek i održi školu pjevanja. P.S. Naravno da će pobijediti oni "najotkačeniji" koji se zadnjih deset, petnaest godina ne mogu sastati s pjesmom. Ali kao fora su, pa eto - napisao je.

Inače, iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Na Dori je u subotu otkriveno kako će nas Let 3 i 'Mama ŠČ' predstavljati u Liverpoolu. Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'.

Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'. Cijeli program vodili su Mirko Fodor, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca.

