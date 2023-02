Mila Horvat: 'Prije 10 godina dogodila se moja prva u nizu operacija o kojoj mi je ovisio život'

Sportska novinarka i voditeljica Mila Horvat (41) iznenadila je pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Naime, Horvat je objavila fotografiju na kojoj se na njenom tijelu vide ožiljci, a pojasnila je zašto je to odlučila učiniti. Mila se inače borila s rakom jednjaka, a kako je sama napisala na prvu operaciju zbog toga je otišla prije točno 10 godina

"Moj poseban dan, moj drugi rođendan. Ponosna na sve svoje ožiljke i one vidljive i nevidljive.. Moj najbolji podsjetnik na životnu hrabrost, nesalomljiv duh i snagu. Prije 10 godina dogodila se moja prva u nizu operacija o kojoj mi je ovisio život... Ali danas sam tu, snažnija i mudrija, zahvalna jer upravo iz najbolnijih iskustava naučila sam najviše. Život je dar, samo tvoj i samo jedan, živi ga i pokušaj od njega napraviti svoju najbolju priču. Budi hrabar, snažan, ne odustaj, sanjaj, vjeruj i voli." poručila je Horvat.

Inače, nakon što je 2013. godine operirala tumor jednjaka pa nakon toga prošla još jedan ozbiljan zahvat, počela je živjeti potpuno drugačijim stilom života. Tada je ispričala što je sve promijenila i kako je promijenila svoje prioritete.

– Zdravlje mi je danas prioritet u životu dok se prije na njega gotovo nisam ni obazirala. Tako je moje tijelo godinama skupljalo posljedice stresa, nespavanja i loše prehrane pa se sve to, uz malo genetskih predispozicija, manifestiralo bolešću. No, ta epizoda sada je definitivno iza mene. “Odradila” sam je i sada se na taj račun šalim – rekla je će Mila jednom prilikom.

S promjenom pristupa životu počela je nakon prve operacije i to tako što je pokušala pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života. Od stresa u novinarskom poslu nemoguće je pobjeći, ali zato sada u slobodno vrijeme živi mirnije.

– Kako posao ne mogu promijeniti, napravila sam drastične rezove privatno i jako se posvetila sebi. Moje se vrijeme sada sastoji od šetnji, boravka u prirodi, kvalitetne prehrane... i ništa ne može narušiti taj “režim”. Koristim i biljne pripravke za jačanje imuniteta na koje sam prije nekoliko godina gledala s podsmijehom. Danas me jako zanimaju te alternativne metode i one su postale novo poglavlje mog života za koje malo ljudi zna.

Pod alternativno misli i na vježbanje joge na što joj je dugo trebalo da se “natjera”.

– Nakon prve operacije liječnici su mi savjetovali da krenem na jogu. Imala sam predrasude da ta zen varijanta tjelovježbe nije za mene jer sam preaktivan tip. No, prevarila sam se jer nakon prvog sata nisam mogla doći sebi. Još sam početnik, ali ljudi oko mene tvrde da zračim nekom puno mirnijom vibrom. Uz to, počelo mi je goditi i trčanje po Maksimiru, što nikad nisam voljela. Posljedica toga svakako je i dobar izgled, a prvo žensko lice televizijskog sportskog novinarstva oduvijek je po njemu poznato.

– Izgled mi je sada sasvim sporedna stvar. Prije sam vježbala da ostanem u formi, no sada su se moji motivi promijenili. Privatno više ni ne nosim štikle, već isključivo tenisice, a svoj make-up mogla bih nekome pokloniti jer ga uopće ne koristim, osim sjajila. S vremenom sam se prestala gledati kroz prizmu estetike. Dok se šminka samo za televiziju i to blago, dodaje da ne pati ni od skupih preparata za njegu kože tijela i lica te kose.

– Koristim dječje proizvode i volim ulja i to bademovo, lavandino, maslinovo i kantarionovo koje mi pripremaju kod kuće. Osim toga, za svjež izgled bitno mi je da odspavam sedam do osam sati. No, moj najveći wellness ipak je more pa će me “liječiti” i pogled na njega.

Mila je tada kazala i da se liječi i kvalitetnom prehranom.

– Moji iz Zagorja mi šalju domaću hranu od koje onda cijedim prirodne sokove i smoothiese od povrća. Izbacila sam čokoladu i bijeli šećer, sve “E-ove” i konzervanse. No, kako volim slatko, počastim se sirom s orasima i zasladim to stevijom. Imam i brdo recepata za kolače bez brašna i šećera, a volim si pripremiti tortu od meda mojeg oca koja se ne peče. Tek kad zavirite u to područje, shvatite kako zdravih stvari ima!

