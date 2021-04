Blanka Vlašić nakon odlaska u mirovinu upisala fakultet:'To je nešto što me zanima'

Jedna od naših najboljih atletičarki svih vremena Blanka Vlašić (37) nedavno je obznanila kraj svoje sportske karijere, a sada je otkrila i čime se bavi nakon sportskog umirovljenja. Gostujući u Podcast Inkubatoru Vlašić je otkrila da je ponovno prionula na učenje jer je nedavno upisala fakultet i to teologiju i filozofiju.

- To je nešto što me zanima, nešto za moju dušu i gušt. Jer znam da me ne čeka karijera u toj brašni, ali ću barem pročitati malo više knjiga na tu temu. Razmišljala sam o tome godinama. Fakultet me potiče da više čitam, budem usredotočena i skoncentrirana - rekla je Blanka u Podcast Inkubatoru.

Osvrnula se i na prekid karijere te kazala kako je konačnu odluku donijela upravo u crkvi. - Otišla sam na misu i s osmijehom rekla da je gotovo - kazala je Blanka koja se duhovnosti posvetila 2013. godine nakon teške ozljede zbog koje je morala operirati Ahilovu tetivu.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

U kolovozu 2018. godine Blanka je govorila o svom obraćenju na tribini u crkvi svetog Ante u Ljubuškom. – Sve je počelo s ozljedom. Sigurna sam da mi je Gospodin progovorio oduzevši mi ono najdraže, ono za što sam živjela, kako bi mi pokazao da postoji nešto bolje i slađe od pobjeda i od onoga što ja smatram najvećim ostvarenjem. U jednom trenutku sam, iz svoje sadašnje svjetovne perspektive, ostala bez svega: nisam mogla trenirati, hodati i nisam imala volje za takvim životom, povukla sam se u sebe, postala sam depresivna. Imala sam osjećaj da ja više nisam Blanka ako ne skačem, ako ne treniram. I u tom životu, gdje nije bilo mjesta ni za koga, Gospodin je pronašao mjesto za sebe – ispričala je Blanka u svom svjedočanstvu koje je tada prenio portal Grude online.

Dodala je kako je to bio novi početak njenog života i kako je postala i pomalo dosadni preobraćenik jer je svima htjela prenijeti svoje iskustvo i pomoći im da otkriju vjeru. Na kraju je rekla kako je svoju sudbinu prepustila u ruke Gospodinu i da i dalje ima strah od nepoznatog. Reklama: 0:15 – Postoji strah od nepoznatoga, a to je moj život u kojem se ja neću više ostvarivati kao sportašica i neću raditi ono što radim cijeli svoj život. To će biti golema promjena, ali ja sve to prepuštam Gospodinu i znam da će On učiniti ono što je najbolje za mene –zaključila je tada Vlašić.

VIDEO Pogledajte Večernjakov podcast s Albinom Grčić