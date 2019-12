Ružica je oduševila žiri The Voicea, govori osam jezika a susjedi zbog nje nisu mogli spavati

Treća sezona Voicea koja je počela protekli vikend na HRT-u predstavila nam je nove mlade talente koji bi uskoro vrlo lako mogli harati domaćim top-listama. Jedna od onih koja je imala zapažen nastup je 20-godišnja Ružica Čović iz Tučepa. Multitalentirana djevojka pjeva, svira gitaru i mandolinu, piše tekstove i sklada pjesme, a u Zagrebu studira socijalnu pedagogiju.

– Nisam potpuno zadovoljna svojim nastupom jer mislim da mogu puno bolje. Malo je trema učinila svoje pa sam imala i greškica. No, nadam se da ću opravdati ulazak u sljedeći krug i da ću u nastavku natjecanja biti opuštenija. Prije emisije bilo je dosta predaudicija. Sve su to ljudi koji dobro pjevaju, i od više od 2000 ljudi samo je 40 išlo dalje. Dosta je stresno i emotivno izaći na tu pozornicu, to se na televiziji ne vidi – priča nam Ružica koja je za mentora izabrala Ivana Dečaka, a “barba Massimu” kazala je da se ne ljuti.

– Drago mi je da mi se Massimo okrenuo jer je veliki umjetnik, no Dečak me pridobio kada je spomenuo Olivera, čiju sam pjesmu zapjevala a capella. Pogodio je pjesmu koja me dirnula i odabrala sam njega – kaže Ružica koja je za nastup izabrala “Zombie” od Cranberriesa. Dodaje kako bi sad možda odabrala i neku energičniju pjesmu jer ju je trema pojela dok je pjevala “Zombie”.

Među navijačima u studiju bio je i bivši natjecatelj Voicea Mahir Kapetanović, kojeg je Ružica upoznala na jednom od nastupa. S Makijem ponekad i zapjeva.

Foto: HRT

– Pjevati sam počela uz djeda. On je pjevao u mornarici gdje je radio, a ljeti bismo često zajedno svirali i pjevali. Počela sam u zborovima i klapama, a onda je sve dalje išlo svojim tijekom. Kad sam došla u Zagreb, otvorile su mi se nove prilike, svirke s bendovima i snimanja. Potom sam se odlučila za Voice, u kojem sam jako angažirana – kaže Ružica. Studij socijalne pedagogije upisala je zato što, kako kaže, oduvijek voli pomagati ljudima.

– Radimo s osobama koje imaju problema u ponašanju, pogotovo s počiniteljima kaznenih djela. To mogu povezati s glazbom, jer je muzikoterapija idealna u takvim slučajevima. Također, veseli me i rad s djecom – ističe svestrana Ružica. Osim toga, pozornost gledatelja privukao je i podatak da mlada pjevačica govori čak osam jezika.

– Tata i njegova rodbina talentirani su za jezike, pa sam valjda to naslijedila od njih. Budući da je tata nekoliko godina živio u Njemačkoj, savršeno sam naučila taj jezik. Ostale jezike naučila sam razgovarajući s turistima te radeći sezonske poslove. A učila sam jezike i na tečajevima, ali i sama, preko serija i filmova. Odlično govorim pet jezika, a sa još tri se služim na malo višoj razini od osnovne – skromno će Ružica koja kada nije na fakultetu često vježba, ali to se susjedima u Zagrebu nije baš svidjelo.

Foto: Privatni album

– Bila je zanimljiva situacija kada me na vratima zgrade dočekala obavijest susjeda koji su napisali da super pjevam rock-hitove, ali da bi oni željeli spavati te da ne bi slušali 24 sata dnevno moj glas. Sad sam u novom stanu i nemam problema – kaže Ružica.

Na Voice se prijavila kako bi radila s najboljim ljudima i stekla bogato iskustvo.

– Prijavila sam se kako ne bih sa 70 godina sama sebi govorila jesam li mogla bolje. U showu sam upoznala puno zanimljivih mladih ljudi s kojima već planiramo suradnju i neke humanitarne koncerte. Pišem i svoje pjesme, imam već punu bilježnicu pjesama za koje sam napisala glazbu i stihove. Ako bude sreće i interesa, možda izdam i soloalbum – rekla je Ružica.