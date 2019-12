Osam natjecatelja izborilo put u nastavak showa, Gobac: 'Htio sam blokirati Vannu'

Konkurencija je žestoka, komentirali su mentori tijekom emisije u kojoj je bilo 12 izvedbi, a osam je natjecatelja izborilo put u nastavak natjecanja. I u drugoj epizodi gledatelji su mogli vidjeti koliko detalja presuđuje kod donošenja odluke o okretu mentora i odluci da nekoga uzmu u svoje timove. Mentori i u drugoj epizodi nisu štedjeli glasove, pjevali su s natjecateljima, zabavljali publiku u studiju i priuštili odličnu zabavu gledateljima.

Kada su krenuli prvi taktovi pjesme «Krivi ljudi» Doris Dragović mentori su zaključili da je to baš nešto za Davora Gobca no da se ne bi usudio okrenuti na taj glazbeni žanr. Vanna je pohvalila što netko pjeva na hrvatskom i s interesom slušala studenticu opernog pjevanja, Ivu Islambegović (26 godina) iz Umaga. Prvi se okrenuo Gobac, a vrlo brzo i Vanna. No, otkrilo se da se Gobac prevario. «Ja sam samo htio blokirati Vannu, ali nisam znao da ću se i ja tada okrenuti. Ali kad sam se već okrenuo mogu reći da ti odlično pjevaš. I sad budući da nemaš koga birati mogu samo poželjeti dobrodošlicu u moj tim. Rasturit ćemo mi», kazao je Gobac. Ivan je rekao da to nije njegov žanr i da ne zna što bi radio s njom, ali da ga jako zanima kako će Gobac raditi s Ivom u nastavku natjecanja. Massimo je publici pojasnio što je blokada, odnosno mogućnost mentora da blokiraju nekoga od kolega kako bi ih spriječili natjecatelje da uđu u njihov tim. Iva je zaključila da su svi fantastični, ali da su joj žanrom bliži Vanna i Massimo. Vanna ju je pitala može li ju utješiti zbog blokade i izvesti neku njezinu skladbu. Iva je prihvatila izazov i započela pjevati «Daj mi jedan dobar razlog». Pridružila se i Vanna i energičnom izvedbom uz plesnu pratnju Gobca, Ivana i Massima oduševila sve u studiju. «Hvala Gobac na blokadi», ljutito je poručila Vanna, no uz smijeh izrazila uvjerenje da će Ivi biti sjajno s Gobcem. Zapravo sam htio blokirati Vannu, a sad sam presretan, ona odlično pjeva, zaključio je Gobac.

Foto: Dario Njavro/HRT

Donat Mandić (24 godine) iz Zadra izveo je «How Would You Feel» Ed Sheerana. U pratnji mu je bio i finalist druge sezone Jure Brkljača. Vanna je ocijenila da je odabir pjesme odličan jer je to čista emocija u kojoj je Donat donio tehnički dobru izvedbu, no ne i strast. Nije me zakucalo za stolac, kazala je i preporučila da se u takvu skladbu mora ući bez kalkulacije. «To je prejednostavna minijatura, Ed ima pjesama u kojima možeš pokazati kako pjevaš. Izabrao si ono što tebe dira, to je jedna minijatura koja kod Shearana pali, ali tebi u ovoj izvedbi nismo uspjeli povjerovati», kazao mu je Massimo i poručio da dođe opet.

U prvim sekundama izvedbe skladbe «Rise up» Andrae Day Vanna se okrenula devetnaestogodišnjoj Miji Mihanović iz Podstrane. Ova studentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu tako je ušla u Tim Vanna uz suze radosnice obitelji koja joj je bila podrška. «Vrlo brzo nakon što si počela pjevati, bojala sam se da me netko opet ne blokira i odmah sam se okrenula», kazala je Vanna. Ova pjesma je mogla zvučati drugačije, ali ti si joj dodala emotivnost i suptilnost, a ne znam bi li to meni pošlo za rukom, kazala joj je Vanna uz naklon. Vanna me prostrijelila pogledom i znao sam da se ne smijem okrenuti, poručio je Ivan uz napomenu da Mia i pripada baš u Vannin tim. «Dogodilo se ono što su me ljudi iz produkcije uvjeravali, a to je da u trenutku kada se neki mentor okrene dogode se neke pogreške, tako je i bilo», kazao je Massimo, a Gobac je zaključio da mu je baš drago da je Mia u Vanninom timu.

«Kud se okrećeš, Vanna», zavapio je Ivan nakon što se i Vanna okrenula na izvedbu Gorana Oreškovića iz Delnica koji je za audicijski nastup izabraio «Tenessee Whiskey» Chrisa Stapletona. «Ovo je bilo fantastično, imaš sjajan glas, sjajan si na pozornici, ostao sam bez daha. Ti u mojemu timu možeš doći do kraja. Uvijek sam volio opičene tipove, a čini se da si i ti to», kazao je Ivan. Vanna je Gorana pokušala nagovoriti da dođe u njezin tim i sama zapjevavši «Tenessee Whiskey», a Ivan je ocijenio da bi se i njoj okrenuo na takvu izvedbu. Massimo je pohvalio izbor skladbe, a Goran dodao da je to obiteljski žanr. Na kraju se uz ispriku Vanni odlučio za tim Ivan. «Ako je netko za whiskey sada je pravi čas», poručio je oduševljeni Ivan.

Marko Omazić (21 godina) iz Livna bio je odličan nogometaš, ali je brzo shvatio da je glazba njegov život. Za audicijski nastup izabrao je pjesmu Opće opasnosti «Jednom kad noć» no svojom izvedbom nije uspio pridobiti mentore. Publika u studiju pratila ga je pljeskom, a na kraju izvedbe mentore kaznila glasnim neodobravanjem njihove odluke. «Mnogi umišljaju da mogu pjevati kao Pero Galić. Kad ostaneš sam na sceni vidiš da to nije lako. Bio si blizu tome da se netko okrene, ali nije se dogodilo jer nisi uspio prebaciti ono što Pero uspije», poručio mu je Ivan. Gobac je dodao da mu je malo žao što se nije okrenuo, no da mu je u Markovoj izvedbi nedostajalo energije. Poručio mu je da ne odustaje i da se vrati. I mi smo ljudi i mi možemo pogriješiti, poručio je Ivan publici na kraju.

Foto: Dario Njavro/HRT

Temperamentna Argentinka hrvatskih korijena Maria Florencia Celani (31 godina) odmah je osvojila tri mentora. Na njezinu izvedbu «Listen» Beyonce koju je pjevala na španjolskom okrenuli su joj se Massimo, Vanna i Ivan a tri okreta oduševili su Mariu Florenciju. Massimo joj je kazao da je u nekim momentima bilo malo tanko i da će ako uđe u njegov tim poraditi na podebljanju glasa. Ovo je bilo uistinu sjajno, bila bi potpuno drugačija od svih u mojemu timu, baš nam to nedostaje, nagovarao ju je Ivan. Vanna se suočila s činjenicom da ju je netko blokirao, a umjesto da Florenciji bilo što kaže zapjevala je «Don't cry for me Argentina». Za kraj ju je Vanna, kao velika ljubiteljica nogometa, upitala, Messi ili Maradona, a Florencia prvo odgovorila Modrić. Iz druge ipak se odlučila za Maradonu pa je Vanna uz smijeh dodala da može ići kome hoće. Gobac se jedini nije okrenuo i napomenuo da za pjevače Maradona i Messi nije nikad čuo, no da joj savjetuje da oprezno izabere tim u koji će ući. Florencia je na kraju odlučila ući u, kako je rekla «tim Macimo». Kada je Florencia napustila pozornicu Massimo se opravdavao Vanni zbog blokade, a Florencia se suočila s iznenađenjem koje su joj pripremili iz produkcije showa. Njezinoj obitelji u dalekoj Argentini omogućili su da gleda njezin audicijski nastup, a potom čestitaju joj uz mnogo suza radosnica.

Eric Vidović ima 18 godina i dolazi iz okolice Koprivnice. Izveo je «Take Me to Church» Hoziera i svojom izvedbom izborio nastavak natjecanja u timu Massimo. «Baš si pravi kandidat za Maxa i mislim da ćeš puno naučiti od njega, dobio si dobrog mentora», kazao je Gobac. Ivanu se činilo da je ova izvedba bila točna, ali prepristojna, no da je Massimo dobro tržio i da će Erik biti opasan kandidat. «Mlad si i Maxov tim će tu pomoći», poručila mu je Vanna. Čim sam se okrenuo glas ti je počeo pucati, no na tome ćemo raditi, zaključio je Massimo zadovoljan što se jedini okrenuo i što je Eric dio njegova tima.

Medicinska sestra Nikolina Sirovina (21 godina) iz Zagreba već se htjela prijaviti na The Voice Hrvatska no nije imala hrabrosti. Uz podršku obitelji i prijatelja ove je sezone odlučila napraviti iskorak i na audiciji se predstavila izvedbom skladbe «Rekao si» Nine Badrić. No, nije uspjela. Mentori se nisu okrenuli. «Bojim se da nisi sasvim razumjela neodoljivost ove pjesme. Ima nešto u tome, ako ne i sve, u načinu kako to pjeva Nina. Nije bilo te emocije, nježnosti i senzualnosti, a ti si to otpjevala glasom koji ovoj pjesmi ne odgovara», kazala joj je nakon izvedbe Vanna. Nikolina je kazala da se osjećala dobro pred publikom jer joj je drago što je uopće dobila priliku nastupati na The Voiceu Hrvatska.

Iako s velikom tremom i strahom da će se rasplakati na sceni 19-godišnja Tea Lovreković iz Varaždina svojom je izvedbom uspjela pridobiti svo četvoro mentora. Izvela je « Always Remember Us This Way» Lady Gage i redom su se okrenuli Gobac, Ivan, Vanna i u posljednjoj sekundi Massimo. Tea se rasplakala, ali od sreće. «Vidi se da si u tremi, ali to je jako dobro. Imaš odličnu boju glasa i kad bi ti još nešto dobro za dalje odabrali to bi moglo biti odlično», kazao je Gobac. «Uz dobar tim ti možeš biti još bolja», rekao joj je Ivan. Vanna je rekla da je povremeno u izvedbi u visokim tonovima bila nazalna, ali da se na tomu dade raditi. Ne bi ništa pretjerano mijenjao, ali točno znam što Gobac vidi i što bi s tobom napravio, kazao je Massimo. Pored ovakvih prijatelja, neprijatelje ne trebaš, zaključio je Ivan budući da je shvatio da Massimo nagovara Teu da ode u Tim Gobac. Tea se dugo promišljala. Bila je neodlučna. Ona mora biti fer, rekao je Ivan, a Gobac dodao da je to ono kad studiraš FER. Uz smijeh i suze Tea se na kraju odlučila za Tim Gobac.

Problema s tremom oduvijek je imao i informatičar iz Zagreba Tin Šarić (28 godina). No trema je nestala kada je započeo s izvedbom «Superstition» Stevie Wondera. U njegovoj su izvedbi mentori uživali plešući i povremeno pjevajući uglas s njim sve do posljednjeg trena kad su mu se okrenuli Massimo i Vanna. «Dugo ste me držali u neizvjesnosti», poručio je Tin mentorima uz napomenu da mu je glazba hobi, ali da bi volio da mu je glazba zanimanje. Vannu je, kako je rekla, osvojilo vriskanje i deračina uz dobru boju glasa. Moraš na puno toga poraditi i važno je da imaš volje, kazala je Vanna. Massimo se dobro zabavljao dok je Tin pjevao, ali je dodao da mu se čini da bi mu baš Vanna odgovarala. «Oboje vas neizmjerno respektiram, a moja mlađa sestra Petra je najveći fan Massima i gurala me prema tome. No, da ne duljim, ja ću eci-peci-pec… reći Vanna», zaključio je na kraju Tin i pridružio se Vanninom timu. Nakon što je Tin napustio pozornicu Massimo je zabavljao publiku učeći Gobca kako se pjeva uvod u pjesmu «Benzina». Vanna ga je nagovarala da napokon otpjeva taj svoj nekadašnji hit, a Massimo preporučio da to učini ona. Izazov je prihvaćen i Vanna je uz pratnju kolega mentora uz rasplesanu publiku u studiju izvela Massimovu „Benzinu“.

«Ne sjećam se da sam ikada htjela biti išta drugo nego pjevačica, glazbenica», kaže za sebe Bernarda Bobovečki, dvadesetogodišnjakinja iz Slavonskog Broda koja je za audicijski nastup odlučila izvesti «Hurt» Johnny Casha. Presretan sam što sam se samo ja okrenuo, rekao joj je Ivan Dečak ocijenivši da je vrlo posebna. Već sam se puno puta okrenuo, pun sam k'o brod, a sad mi je žao da nemam više mjesta na brodu, dodao je Gobac. Vanna je pohvalila odabir pjesme, ali je rekla da ne bi znala što bi s njom u nastavku jer misli da ne bi bila otvorena prema mijenjanju njezina glazbenog izbora. Bernarda se tako pridružila Timu Ivan.

Po prvi puta u hrvatskoj inačici The Voicea mogli smo vidjeti duet nastup na audicijama. Izveli su ga braća Matej (25) i Ivan (28) Hanžek iz Rijeke koji su se predstavili skladbom Gary Moorea «Over the Hills and Far Away», no njihova izvedba nije osvojila mentore. U hrvatskom Voiceu ćete ostati zapamćeni zauvijek bez obzira što se nitko nije okrenuo jer ste prvi duet koji je nastupio na audicijama, kazao im je nakon izvedbe Ivan. Massimo je upozorio da će i sami čuti kada budu preslušavali nastup da je bilo pogrešaka i razmimoilaženja. «Bilo je puno falševa, puno terci koje nisu funkcionirale», dodao je Massimo. Gobac je rekao da se poveselio nečemu žešćem, no i on je uočio pogreške, iako kaže da je uvjeren da to mogu otpjevati savršeno.

Nakon druge audicijske emisije timovi se postupno pune. U timu Gobac tako je već pet natjecatelja, u Timu Vanna i Timu Ivan po četvoro te u Timu Massimo tri natjecatelja. Svaki mentor u audicijama sastavlja tim koji čini deset natjecatelja koji nastavljaju put kroz The Voice Hrvatska nastupima u nokautima.