Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEDENA EKSPEDICIJA

Bivša predsjednica objavila snimku iz Drakeovog prolaza: 'Kamera ne može dočarati snagu valova'

POOL: Kolinda Grabar Kitarovi? u bijeloj haljini na inauguraciji
Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
24.01.2026.
u 17:24

Kolinda je svoje iskustvo na ledenom kontinentu upotpunila i detaljima oko putovanja, uključujući i paket od 17 tisuća eura s kojim je krenula na ekspediciju, što dodatno izaziva zanimanje javnosti za ovu jedinstvenu avanturu.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavlja dijeliti doživljaje s ekspedicije na Antarktiku. Najnoviji video objavila je na svom Instagram profilu, gdje je pratiteljima pokazala dramatične prizore dok brod na kojem se nalazi prolazi kroz Drakeov prolaz – jedan od najizazovnijih i najopasnijih dijelova Atlantskog oceana.

"Prolazimo kroz Drakeov prolaz. Valovi su visoki oko 5 do 6 metara, ponekad i 7. Kamera ne može ni približno dočarati njihovu snagu, ali mi ih itekako osjećamo. Teško je uopće kretati se po brodu. Primijetite dugu pri kraju videa", napisala je uz video.

Na svojim društvenim mrežama bivša predsjednica pokazala je i luksuznu kabinu u kojoj boravi tijekom ekspedicije, a oduševljenje pratitelja izazvala je i snimka u kojoj je skočila u ledenim vodama Antarktika.

Kolinda je svoje iskustvo na ledenom kontinentu upotpunila i detaljima oko putovanja, uključujući i paket od 17 tisuća eura s kojim je krenula na ekspediciju, što dodatno izaziva zanimanje javnosti za ovu jedinstvenu avanturu.

Ključne riječi
ekspedicija valovi Antarktika Kolinda Grabar-Kitarović

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Make my day
Make my day
18:39 24.01.2026.

Višak slobodnog vremena i novaca

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
18:27 24.01.2026.

Ovo stvarno ne razumijem! Već danima možemo čitati gdje je i što radi bivša predsjednica. Koga to više zanima? Nego, niti jednom rječju nije spomenula muža. Gdje je u toj avanturi Jakov?

GA
gaftjedna
18:25 24.01.2026.

NEK KOLINDA PROGOVORI KAKO SU FRANIĆ I PAJDAŠI LIKVIDIRALI NJEZINU RAČUNOVOTKINJU JADRANKU SKENDER.ŽENA JE NESTALA GLE ČUDA U DANU U KOME JE FRANIĆ RADELJIĆU REKAO DA JE OTPUŠTEN I DA PRIPAZI ŠTO ĆE RADIT JER ĆE GA ON OSOBNO SATRAT AUTOM AKO DOBIJE ZADATAK. I GLE ČUDA ISTI DAN KOLINDI POZLILO I PRIMLJENA U BOLNICU,ONA JE DAKLE ZNALA ŠTO SU FRANIĆEVCI NAPRAVILI ŽENI.JADRANKU SU NAŠLI NAKON POLA GODINEM RTVU U SAVI I UTVRDILI ,,SUICID,,.NEK O TOME KOLINDA PRIČA

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!