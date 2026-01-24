Bivša predsjednica objavila snimku iz Drakeovog prolaza: 'Kamera ne može dočarati snagu valova'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavlja dijeliti doživljaje s ekspedicije na Antarktiku. Najnoviji video objavila je na svom Instagram profilu, gdje je pratiteljima pokazala dramatične prizore dok brod na kojem se nalazi prolazi kroz Drakeov prolaz – jedan od najizazovnijih i najopasnijih dijelova Atlantskog oceana.

"Prolazimo kroz Drakeov prolaz. Valovi su visoki oko 5 do 6 metara, ponekad i 7. Kamera ne može ni približno dočarati njihovu snagu, ali mi ih itekako osjećamo. Teško je uopće kretati se po brodu. Primijetite dugu pri kraju videa", napisala je uz video.

Na svojim društvenim mrežama bivša predsjednica pokazala je i luksuznu kabinu u kojoj boravi tijekom ekspedicije, a oduševljenje pratitelja izazvala je i snimka u kojoj je skočila u ledenim vodama Antarktika.

Kolinda je svoje iskustvo na ledenom kontinentu upotpunila i detaljima oko putovanja, uključujući i paket od 17 tisuća eura s kojim je krenula na ekspediciju, što dodatno izaziva zanimanje javnosti za ovu jedinstvenu avanturu.