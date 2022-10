Bila je seks simbol 90-ih, ljubila je Princea i Johnnyja Deppa, a danas je samo rijetki prepoznaju

Glumačka postava serije 'Twin Peaks' ponovno se okupila nakon horor konvencije Spooky Empire koja se održavala od 21-23 listopada. Zvijezde serije kao što su Mädchen Amick, Kyle MacLachlan, Kimmy Robertson, Sheryl Lee, ali i Sherilyn Fenn kasnije su se družile i na večeri.



Kao i Lare Flynn Boyle, koja je u seriji glumila Donnu Hayward, a danas se rijetko pojavljuje u javnosti, mnogi se sjećaju i Fenn po iznimnoj ljepoti. U seriji je glumila Audrey Horne, a priče u kojima je sudjelovao njen lik vrtjele su se oko njene zaljubljenosti u Dalea Coopera, te infiltraciju bordela/kasina pod nazivom One Eyed Jacks, ali i aktivizma kroz građanski neposluh.

Nakon te serije pojavljivala se i u brojnim drugim TV projektima, od kojih su najpoznatiji franšiza CSI, Gilmore Girls, Ray Donovan, te brojni drugi.

Glumica je rođena 1965. Dolazi iz obitelji glazbenika, a karijeru je započela filmovima B produkcije. O svojim počecima je kazala da su je redatelji uvijek pokušali natjerati da se pred kamerom pojavi naga. Probila se ulogom u seriji Twin Peaks, koja joj je donijela nominacije za Emmy, ali i Zlatni globus. Ta serija potvrdila je i njen status seks simbola, a ona je godinama od toga pokušavala pobjeći.

Poznato je i da je bila u vezi s glazbenikom Princeom, ali ta veza trajala je kratko. Iste godine, Započela je vezu s kolegom Johnnyjem Deppom koja je trajala nekoliko godina. Godine 1994. udala se za glazbenika Toulusea Holidaya s kojim je bila u braku do 1997.. Majka je dvojice sinova, Mylesa i Christiana. Trenutačno je u vezi s glazbenikom Dylanom Stewartom, s kojim ju povezuju od 2006. godine.

Za razliku od kolegice Flynn Boyle, koja se zbog neuspjelih estetskih zahvata skriva od javnosti, Fenn nije previše intervenirala po svojem licu. Glumica je odlučila dostojanstveno starjeti, a to primjećuju i broji fanovi koji smatraju da još uvijek odlično izgleda. No zbog toga što se nije uspjela probiti na veliko platno i odigrati zamjećenije uloge, rijetki - osim fanova serije 'Twin Peaks' stvarno mogu reći da bi, da je vide na ulici znali o kome je riječ.

Raditi još nije prestala, te ćemo ju uskoro moći gledati u filmu Silent Life: The Story of The Lady in Black.

