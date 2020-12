Bila je san svakog muškarca 90-ih, a onda je lice potpuno uništila brojnim estetskim zahvatima

Američka glumica Lara Flynn Boyle ne pojavljuje se često u javnosti. Glumicu gotovo dvije godine nitko nije uspio fotografirati ni vidjeti, skrivala se od znatiželjnih pogleda obožavatelja, a ponajviše zato što je lice uništila plastičnim operacijama.

Flynn Boyle se u javnosti pojavila jednom 2018., a strani mediji tvrde da je u rukama držala bocu žestokog pića dok je vozila osobni automobil, dok su je fotografi ove godine u svibnju uhvatili u štenji za vrijeme 'lockdowna'.

Podsjetimo, Lari je popularnost i slavu donijela je uloga u seriji Twin Peaks. Imala je dvadeset godina kada je dobila ulogu Donne i svi su odmah zamijetili plavooku glumicu koja je zračila seksepilom. Postala je seks-simbol devedesetih i ostvarila je nekoliko zapaženih uloga u filmovima poput "Ljudi u crnom" i "Sreća", ali ništa nije ostavilo traga kao uloga Donne. U medijima se više pisalo o njenom ljubavnom životu i estetskim zahvatima koji su joj uništili prirodnu ljepotu.

Foto: Profimedia

Tijekom snimanja Twin Peaksa bila je u vezi s Kyleom MacLachlanom i zbog njihove ljubavne veze čak su mijenjali i scenarij. Početkom 2000-ih na njen šarm i ljepotu pao je i Jack Nicholson, a nakon ljubavnog kraha s Nicholsonom Lara je postala ovisna o estetskim zahvatima koji su potpuno izobličili njeno lice i učinili je neprepoznatljivom.

Foto: © ALL ACTION/Press Association/PIXSELL Lara Flynn Boyle & Jack Nicholson at the premiere of "The Pledge", held in Los Angeles. Photo: Press Association/PIXSELL

Glumica se nije mogla nositi s prirodnim procesom starenja i pokušala ga je usporiti, ali efekt je bio sasvim suprotan i sada pripada onoj skupini hollywoodskih glumica koje su ogledni primjer kako odlasci pod nož mogu uništiti prirodnu ljepotu. Estetski kirurzi kažu da je glumica operirala nos i pretjerala s filerima koje još uvijek koristi i koji su joj izobličli lice.