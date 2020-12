Našem glumcu dijagnosticiran rak: 'Da zbog pandemije nisam izbjegavao pregled, tumor ne bi metastazirao'

- Početkom godine rekao sam da će pandemija biti veliki problem za potencijalne onkološke bolesnike, koji još nemaju dijagnozu, jer će mnogi odgađati pregled. Tada nisam znao da ću na kraju i ja biti jedan od njih - tim riječima započeo je svoju priču glumac, producent i scenarist Matija Jakšeković, koji se sredinom rujna suočio s dijagnozom zloćudnog tumora testisa.

Strah od zaraze

Iza 38-godišnjeg umjetnika sada su tri ciklusa kemoterapije, od čijih se nuspojava još oporavlja, a o svojoj borbi sada je konačno odlučio progovoriti ponajprije da bi svojim primjerom spasio živote "onih neodlučnih", koji zbog pandemije i straha od zaraze koronavirusom liječnike zaobilaze u širokom luku. I sam je bio jedan od njih, a da nešto nije u redu, posumnjao je još početkom godine ne sluteći da je riječ o karcinomu koji se počeo širiti.

Foto: privatni album

- Prvi simptom bio je osjećaj težine, koji je bio neodređen. Kako obično početkom godine radim nekakav svoj redoviti osnovni zdravstveni pregled, vjerojatno bih svojoj liječnici to prijavio. No kako je izbila pandemija, ja sam sve odgodio za neka bolja vremena jer sam smatrao da je sigurnije sada ne odlaziti u bolnicu na pretrage bilo koje vrste, no to se pokazalo kao greška. S obzirom na to da su problemi koje sam osjećao postajali sve češći, a na kraju sam osjetio da mi je desni testis povećan, odlučio sam sredinom rujna otići na pregled i odmah mi je dijagnosticiran tumor. Kasnije se pokazalo da je već došao do drugog stadija i javile su se lokalno ograničene metastaze na limfnim čvorovima, zbog kojih sam sada na liječenju - otkriva Jakšeković, koji je svega tjedan dana nakon dobivene dijagnoze završio na operacijskom stolu.

Dobre prognoze

- Cijeli proces liječenja događa se vrlo brzo i jedino što mogu jest biti zadovoljan i zahvaliti i dr. Jurencu iz KB-a Merkur, koji me operirao i koji me kao urolog vodi tijekom cijelog ovog liječenja, te dr. Gamulin i dr. Gnjidić s KBC-a Rebro, koje trenutačno vode moje liječenje kemoterapijom - dodaje glumac. Karcinom mu je, srećom, otkriven u ranoj fazi pa su prognoze za njegovo ozdravljenje i te kako optimistične. - Mislim da je jako važno naglasiti koliko je bitno na vrijeme otkriti karcinom. Dakle, bez obzira na pandemiju koronavirusa, svatko tko ima i najmanju sumnju da nešto nije u redu, treba bez odgode napraviti pretrage, jednako kao što nitko ne bi trebao odgađati svoje redovite kontrolne preglede - ističe Jakšeković i naglašava kako ga žalosti činjenica što se u javnosti provlače teze o "kaosu" u bolnicama te se često se spominje "raspad zdravstvenog sustava", zbog čega se stvara percepcija da bi trebalo izbjegavati bolnice.

- Ono što sam ja iz svoje perspektive mogao vidjeti jest to da je bolnički sustav i dalje organiziran, naravno poduzimaju se sve epidemiološke mjere i nije bilo nikakvih problema. Tako da sam o tome da su neki onkološki pacijenti ostali bez terapija zbog nedostatka lijekova čuo isključivo iz medija i ne mogu to komentirati. No iz prve ruke mogu reći da ja nisam imao takvih problema - odgovara Matija, kojeg unatoč svemu nije napustio vedar i nepokolebljiv duh. - Ja sam vrlo brzo odlučio da si neću dopustiti da me trenutačna bolest povuče u svojevrsni mrak, nego se trudim zadržati u pozitivnom raspoloženju. Nakon svakog ciklusa kemoterapije trudim se što je prije moguće vratiti se u redovitu životnu rutinu, koliko god je to moguće. To sve bilo bi puno teže bez podrške koju imam što u svojoj obitelji, što u prijateljima - naglašava Matija, kojeg mnogi još pamte po ulozi u hit-seriji "Bibin svijet".

Foto: Ines Novković

Iako mu je televizijska uloga donijela širu prepoznatljivost, Matija, koji posljednjih mjeseci prati zbivanja u kulturi za jedan portal, ističe da bi se volio vratiti kazalištu čim se za to stvore uvjeti. - Trenutačno zbog pandemije svjedočimo zabranama rada, ograničavanjima kulturnih aktivnosti pa umjetnici ostaju ponovno ovisni isključivo o milosti ili nemilosti države i to je zaista teška situacija. No usprkos tome ja želim biti optimist i vjerovati da je ovo teško vrijeme ujedno i prilika da se hrvatska kulturna politika promijeni. Ova će pandemija završiti, no društveni i kulturološki problemi će ostati i jedino rješenje za njih nalazi se na istom mjestu na kojem se nalazi i uzrok problema, a to je kultura i provođenje kulturne politike. Mi ne možemo govoriti o progresu dok se dijelimo na lijeve i desne, odnosno na progresivne i zadrte, taj konformistički rječnik današnje kulturne elite, koja svima nama moralizira, jednostavno je neprihvatljiv - zaključuje Jakšeković.