Šok u Big Brotheru. Jedan kandidat već napustio kuću!

Između 18-ero kandidata koji su u subotu navečer ušli u Big Brother kuću je i Makaranin Aleksandar Neradin.

'Natjecatelj Aleksandar Neradin potpisao je ugovor s RTL-om, po kojem svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor. Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018., priopćili su iz RTL-a.

Prema dostupnim informacijama, Aleksandar Neradin je optužen za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od petnaest godina tj. kazneno djelo iz stavka 5, iz članka 158. Kaznenog zakona, što je vidljivo iz zapisnika Županijskog suda u Rijeci. Nastavak rasprave u spomenutom slučaju, prema zapisniku se održao i 23. odnosno 24. siječnja ove godine, dakle svega par dana prije početka nove sezone Big Brothera!

Aleksandar Neradin inače u Makarskoj radi kao grobar. U slobodno vrijeme Aleksandar, kojeg prijatelji od milja zovu Alex, obožava hakirati i provoditi vrijeme igrajući videoigrice. Smatra da je iznadprosječno inteligentna osoba. - Danas su ljudi glupi k'o stup. Dok drugi u svoje slobodno vrijeme sjede po kavama ogovarajući kolege, ja sam netko tko shvaća stvari, otkrio je Alex sinoć u predstavljanju.

- Ne vjerujem apsolutno nikomu, svi su me izdali i zato sam došao raditi tu gdje i radim, jer me nitko neće zeznuti, jer svi spavaju, kazao je Makaranin koji se pohvalio i brojem žena s kojima je imao avanture za jednu noć. - Svašta sam radio. Počeo sam raditi još dok sam bio dijete. Prodavao sam srećke za lutriju, a onda sam radio u jednom restoranu te poslije napokon ostvario želju da se zaposlim na brodu. Tu sam prošao sve što me zanimalo vezano za žene, i debele i mršave, i ružne i lipe, svakakve, i to mi je i bio cilj. Uglavnom, kada su se počele nagomilavati sve te žene, shvatio sam da se nekima ne sjećam ni imena i onda sam počeo zapisivati. Išlo je do nekih 140!, otkriva Alex koji i dodaje kako ne voli djevojke koje pričaju tijekom seksa.

