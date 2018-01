Danas više ne bih mogla biti u BB kući, previše bi mi nedostajao suprug!

Big Brother “groznica” službeno je počela. Stanari su smješteni u najluksuzniju i najprostraniju kuću dosad, a svaki njihov pokret prati 50 najnovijih 4k kamera zahvaljujući kojima će svakodnevno u domove gledatelja stizati svježe informacije iz kuće, intrige i zapleti međuljudskih odnosa.

Osim Big Brothera, koji je i ovog puta glavni vođa svih zadataka u kući, voditeljska palica najpopularnijeg i najstarijeg reality showa u svijetu pripala je poznatom licu s ekrana i stručnjakinji za ovaj show – Antoniji Blaće. Osim što godinama vodi Big Brother, 38-godišnja televizijska i radijska voditeljica i sama je kao kandidatkinja sudjelovala u prvoj sezoni showa. Nakon euforije oko prve emisije uživo, simpatična Šibenčanka otkrila je zašto joj je upravo Big Brother najdraži format na kojem je radila, što bi joj danas najviše nedostajalo da ponovno uđe u kuću, kako bi izgledala njezina vlastita emisija te jesu li ona i suprug Hrvoje sada manje razdvojeni nego prije.

Stanari Big Brothera smješteni su u svoj “novi dom”. Počela je još jedna “Big Brother groznica” koja će iz dana u dan prikovati gledatelje ispred malih ekrana. Kako se vi osjećate nakon odrađene prve emisije?

Ma to je neopisiv osjećaj. Puno sam projekata odradila na RTL-u, ali nema do emisije Big Brother uživo. Ima neka magija u tome svemu, pogotovo kad je riječ o prvoj emisiji. Užurbanost, mjeseci pripreme, castinga, razrada koncepta, uređenje kuće, studija, i sve se slije u tu jednu večer. Adrenalin, sreća, uzbuđenje.

Prema svemu sudeći, mogla bi ovo biti jedna od najuzbudljivijih sezona?

Po meni je ovo najbolji sastav stanara dosad. Kad na to dodamo lukavog Big Brothera – to je to. Kad sam prvi put vidjela profile kandidata, poželjela sam da emisija odmah počne. Jednostavno ih želite gledati. Mislim, možete i dalje na kavi tvrditi da ih ne gledate, ali svi znamo istinu, hehe.

Prema vašem mišljenju, što kandidat Big Brothera mora imati da bi pobijedio?

Ne znam, nakon svih ovih godina i dalje ne znam. Mijenjaju se kandidati, ali mijenja se i naša publika. Mudri su naši gledatelji, mislim da ih ne možete više prevariti nekom maskom ili strategijom. Vjerujem da će gledatelji dobro odabrati.

Kako vi kao jedna od bivših natjecateljica gledate na ovaj reality show?

Ne možete me to ni pitati, ja sam počela s BB-om i jednostavno sam presubjektivna. Meni je to bilo predivno iskustvo, a ono što je uslijedilo promijenilo mi je život.

Biste li se ponovno prijavili?

Ne mogu ni na to odgovoriti. Prijavila sam se za prvu sezonu, ne znam kako bi bilo da nisam, bi li mi svejedno došla ta želja. Ali mislim da bih se među ovom novom ekipom dobro snašla. Dosta me podsjećaju na “nas”.

Jesu li vas potencijalni kandidati znali pitati za neki dobronamjeran savjet?

Naravno. Samo, što reći ljudima? Moje iskustvo bilo je divno. Besplatna škola psihologije, druženje, a ostala su i neka jako čvrsta i velika prijateljstva, na primjer s mojom Anom i Alenom. Zato, kad me pitaju, kažem im da uživaju u svakom trenutku jer im se nikad neće ponoviti da, primjerice, moraju osmisliti predstavu, izmisliti pjesmu, otkriti granice svoje tolerancije... i naravno da sebe ne doživljavaju preozbiljno.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Od svih projekata koje ste vodili na RTL-u, je li vam najdraže ponovno se vratiti Big Brotheru?

Moja su najdraža dva projekta X Factor i Big Brother. X Factor mi je bio strašno interesantan zbog vrlo jakog žirija, opsega projekta, sve je bilo svjetski odrađeno. A BB zato što je dio mog životnog puta, zato što se nikada ne možete potpuno pripremiti za prijenos uživo i zato što je pun iznenađenja.

Što bi vam danas najviše nedostajalo da ponovno uđete u kuću?

Ljude neću ni spominjati, obitelj, prijatelji... Ne bih danas izdržala tri mjeseca bez supruga. Odradili smo mi svoj dio razdvojenosti zbog posla i više nisam spremna na to. Od ostalog – Instagram, hahaha...

Osim u poslu voditeljice, okušali ste se i kao kreativna producentica na projektu Život na vagi. Što vas je posebno privuklo ovakvom tipu posla? Jeste li se nakon toga ponovno zaželjeli biti ispred kamere?

Hahaha… pa ne. Zapravo mi nije baš toliki hit biti na ekranu ako nije emisija uživo. Možda samoj sebi laskam, ali nekako se tu najbolje osjećam. Iskustvo rada na projektu Život na vagi zbilja je nešto posebno. Malo je reći da je ekipa koja je odradila projekt savršena, grizli su, borili se i gurali vlastite granice što se na kraju i vidjelo. Život na vagi postao je pokret.

Televizija, radio ili produkcija. Ima li nešto što najradije birate?

Televizija.

Biste li jednog dana voljeli imati svoju emisiju?

Ovisi kakvu (smijeh). Razmišljam i o tome, naravno. To je kao neki prirodan slijed. Prepuštam se situacijama pa ćemo vidjeti. Ne treba ništa forsirati prije nego što dođe vrijeme.

Kako bi izgledala?

Nisam još došla do koncepta (smijeh).

Vjerujem da nemate mnogo slobodnog vremena, ali kad ga uhvatite, kako tada izgleda vaš dan?

Ležim i gledam u jednu točku. Ne šalim se. Nakon faze hiperproduktivnosti toliko sam emocionalno prazna da se zabijem doma i ne izlazim. Ljenčarim...

Imate li neke posebne rituale opuštanja?

TV.

Imate li neki hobi?

Nemam.

Nedavno ste izjavili da se ne vidite dovoljno sa svojim suprugom Hrvojem s kojim ste u braku gotovo tri godine. Je li se od tada nešto promijenilo nabolje ili su i dalje međusobne poslovne obveze razlog tome da premalo vremena provodite zajedno?

Hahaha. Ma ne, to je vjerojatno neka moja frustrirana izjava kad on igra vani, a ja puno radim pa se ne vidimo koliko bismo htjeli. Sad nam je savršeno. Ako ne moramo, ne razdvajamo se.

Priredi li vam suprug ponekad neko iznenađenje?

Nitko nije kao on kad su iznenađenja u pitanju.

Kako vi zamišljate savršen odmor?

Tri mjeseca na moru bez obveza. Znam, nemoguće je, ali smijem snivati... Pogotovo zato što sam posljednje dvije godine radila ljeti i, ako sam u dvije godine skupila 15 slobodnih dana, puno sam rekla. Tako da, ako si to uspijem jednom u životu priuštiti, zapalit ću svijeću! Šalim se malo, pristala bih i na tri tjedna.

Hoće li ga biti nakon što završi Big Brother?

Ja se stvarno nadam. Iako, kad radim BB, nikad ne osjetim zamor i nemam potrebu za odmorom.