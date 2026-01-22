Naši Portali
'PROBUDI SE'

Babich donio nježnu i slikovitu priču o ljubavi

Babich
Foto: Alen Međić
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.01.2026.
u 10:00

Pjesma je oslonjena na atmosferu i osjećaj prisnosti. Uspavani grad i dvoje ljudi koji postoje samo jedno za drugo i stvaraju okvir u kojem ljubav nije glasna, nego krhka, stvarna i sigurna. Samo pogled, dodir i trenutak koji traje

Novi singl kantautora Andreja Babića 'Probudi se' donosi nježnu i slikovitu priču o ljubavi. Ovo je sedmi singl s albuma "Neki novi ja", koji možete preslušati na linku:

Pjesma je oslonjena na atmosferu i osjećaj prisnosti. Uspavani grad i dvoje ljudi koji postoje samo jedno za drugo i stvaraju okvir u kojem ljubav nije glasna, nego krhka, stvarna i sigurna. Samo pogled, dodir i trenutak koji traje. Glazbu i tekst je napisao Andrej Babić, za aranžman su zaslužni Babić i Ivan Božanić, bubnjeve je odsvirao Marko Duvnjak, prateće vokale otpjevala Ines Mlinarić. Za video produkciju je zaslužna Iva Čaisa. Pjesmu je objavila Croatia Records.
