Babich donio nježnu i slikovitu priču o ljubavi

Novi singl kantautora Andreja Babića 'Probudi se' donosi nježnu i slikovitu priču o ljubavi. Ovo je sedmi singl s albuma "Neki novi ja", koji možete preslušati na linku:
Pjesma je oslonjena na atmosferu i osjećaj prisnosti. Uspavani grad i dvoje ljudi koji postoje samo jedno za drugo i stvaraju okvir u kojem ljubav nije glasna, nego krhka, stvarna i sigurna. Samo pogled, dodir i trenutak koji traje. Glazbu i tekst je napisao Andrej Babić, za aranžman su zaslužni Babić i Ivan Božanić, bubnjeve je odsvirao Marko Duvnjak, prateće vokale otpjevala Ines Mlinarić. Za video produkciju je zaslužna Iva Čaisa. Pjesmu je objavila Croatia Records.
PRAVA LJEPOTICA
FOTO Lidija Bačić gori! Pokazala novo vatreno izdanje i zaludjela obožavatelje: 'Ljepoto'
PREVODITELJ U PRIJENOSU NA HRT-U
Cijela Hrvatska slušala Trumpa, a zapravo je ovaj glas bio zvijezda prijenosa: Znate li čiji je sin?
jeste li među njima?
Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka su sve što želite – ali definitivno nisu za brak!
SPEKTAKL