Asim Ugljen ispričao zanimljivu anegdotu s obožavateljem: 'Tu lekciju ću uvijek pamtiti'

Zagrebački glumac Asim Ugljen (39) jedan je od sudionika ovogodišnjeg izdanja showa Ples sa zvijezdama, koji uskoro kreće na Novoj TV. Asim je u razgovoru za Dnevnik.hr kazao kako voli ples premda se nikad njime nije bavio. Kad je bio mlađi plesao je i po disco klubovima, a danas to prakticira sa slušalicama u stanu.

- Stvarno nemam blage veze o plesnim stilovima i inom, tek se obrazujem po tom pitanju, gledam videe i čitam povijesti plesova, tako da stvarno ne znam što bi mi išlo, ili će mi ići, najbolje. Puno mi je prerano za dati odgovor na to pitanje - kazao je Asim i dodao kako će mu vjerojatno najteže ići valcer jer nije tip za frak i "metlu u stražnjici".

- Stvarno se nikada nisam bavio plesom, četrdeseta kuca na vrata, tijelo je okoštalo, ostarilo, ali, pošteni sam radnik koji ozbiljno shvaća svoje obaveze. To mi je adut. Što se trudim svakom poslu pristupiti maksimalno profesionalno, pošteno i posvećeno. Nisam tip koji drži figu u džepu. Bitno mi je da pošteno odradim svoje, da moja partnerica bude zadovoljna mojim uloženim trudom, da naučim nešto o plesovima, o kojima stvarno posjedujem samo najelementarnije znanje, znači skoro pa nikakvo, te da pobijedim samog sebe. Da uspijem nešto naučiti i to izvesti, donekle pristojno - kazao je glumac koji se nada da će od svoje partnerice i nešto naučiti o plesu. Osvrnuo se i na karijeru te na način na koji inače bira uloge. - Po tome koliko su mi zanimljive i koliko mislim da li bih uopće mogao iznijeti. Par puta sam odbio neke uloge i preporučio neke druge ljude, za koje sam smatrao da će obaviti bolji posao od mene. I obavili su ga. Uloga me mora, da stavim pod navodnike, "napaliti", bilo čime, detaljem, sitnicom, nečim što mi raspiri maštu. Što mi više mašte raspiri, to mi je primamljivije - iskren je bio glumac koji se prisjetio i jedne anegdote s obožavateljima.

- Jednom prilikom me zaustavio jedan krupan momak, par godina stariji od mene, lagano u cugi. Bio sam premoren, nervozani stvarno sam samo htio otići kući, on me doslovno uhvatio na samom izlazu iz kafića, dok sam hvatao kvaku. I počeo mi sav uzbuđen pričati kako mu je “Kud puklo da puklo” omiljena serija, kako on cijeli dan čeka da dođe osam navečer da bi narezao luka, špeka, sjeo pred televizor i smijao nam se. I onda je rekao ključnu rečenicu: "Prika, ne razumiš, ja živim za to!" Pitao sam ga koliko ima godina? Četrdeset i tri, odgovorio je.

Krenuo sam mu objašnjavati da u njegovim godinama jedna serija, kakva god ona bila, ne može biti toliko bitna. Na to se čovjek rasplakao i ispričao mi jednu od strašnijih priča koje sam u životu čuo, te je iz poštovanja prema njemu neću ponoviti. Kada je završio, objasnio mi je da kada gleda nas kako se kreveljimo, da je to jedino doba dana kada ne razmišlja o toj tragediji. Bilo mi je strahovito neugodno. Zaboravio sam jednu od bitnijih lekcija, a to je ona o tome da ne znamo kako je drugima i da ne zaključujemo naprečac. Taj čovjek me na to podsjetio. Zbog toga, dan-danas, koliko god da sam umoran, štogod, slikat ću se sa svakime, popričati, napisati autogram, štogod da ih veseli. To mi je bila lekcija koju ću zauvijek pamtiti - zaključio je Asim Ugljen.

