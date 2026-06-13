VIDEO Slavni glazbenik na meti kritika zbog morskih pasa u dnevnom boravku: 'Ovo je okrutno i trebalo bi biti ilegalno'

Američki pjevač Jason Derulo (36) našao se u središtu skandala nakon što je u obilasku svoje raskošne vile u kalifornijskoj četvrti Tarzana, vrijedne 15 milijuna dolara, youtuberu N3onu ponosno pokazao jedan od najneobičnijih detalja svog doma: golemi akvarij s morskim psima i ražama ugrađen u pod dnevnog boravka. Kružni spremnik, čija se vrijednost procjenjuje na milijun dolara, prekriven je staklom i postavljen ispod razine poda, omogućujući gostima da hodaju iznad morskih stvorenja. Derulo je u videu objasnio kako je proces instalacije bio dugotrajan i skup. "Angažirao sam tvrtku koja gradi bazene da izradi školjku, a zatim su ljudi specijalizirani za akvarije sve sastavili. Prvotno sam imao drugačiji pod koji nije dovoljno isticao morske pse, pa sam se odlučio za bijelu pozadinu kako bi se bolje vidjeli", ispričao je pjevač, dodavši kako tim za održavanje dolazi svaka dva dana provjeravati kvalitetu vode i čistiti akvarij. No, umjesto oduševljenja, snimka je izazvala lavinu negativnih reakcija.

Video je vrlo brzo postao viralan, a društvene mreže preplavili su komentari zgroženih korisnika koji su pjevačev potez opisali kao neopisivo okrutan i neetičan. Na Redditu, u grupi Fauxmoi, korisnici nisu štedjeli riječi. "Apsolutno nema razloga za ovako nešto. Mrzim slavne osobe koje tretiraju životinje kao sjajne igračke kojima se žele hvaliti. Treba ga prijaviti", napisao je jedan korisnik. Drugi su isticali kako je prostor u kojem životinje borave premalen i potpuno neadekvatan. "Nekoliko morskih pasa u bazenu veličine dječjeg. Prebrojao sam najmanje tri, uz raže. Užasan prizor", glasio je komentar, dok je treći korisnik dodao: "To je živo biće, a ne dekoracija. I to u potpuno praznom, je*enom akvariju. Ni trunke nečega što bi moglo oponašati prirodno stanište. U akvariju nema apsolutno ničega što bi obogatilo njihov okoliš - moja zlatna ribica iz djetinjstva imala je bolji smještaj."

Ubrzo su reagirale i organizacije za zaštitu životinja, a najglasnija u osudi bila je međunarodna organizacija International Fund for Animal Welfare (IFAW). Christian Plowman, voditelj programa za suzbijanje kibernetičkog kriminala nad divljim životinjama u IFAW-u, upozorio je na širu opasnost ovakvog ponašanja. "Morski psi suočavaju se s golemim pritiscima - ugroženi su prekomjernim izlovom, zagađenjem i uništavanjem staništa, a mnoge se vrste danas smatraju ugroženima. Oni igraju ključnu ulogu u održavanju zdravih oceanskih ekosustava", izjavio je Plowman, podsjetivši na nedavnu zapljenu više od 700 prokrijumčarenih morskih životinja u Argentini kao jasan pokazatelj da se ilegalna trgovina 'egzotičnim' ljubimcima neprestano širi. "Morski psi, raže i druge morske životinje sve su češća meta zbog potražnje za kućnim akvarijima i luksuznim izložbenim primjercima."

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Plowman je naglasio kako su egzotične životinje za neke postale ultimativni statusni simbol, a ponašanje slavnih osoba ima dalekosežne posljedice. "Kada slavne osobe i influenceri s milijunima pratitelja tretiraju divlje životinje kao detalje u uređenju interijera, posljedice sežu daleko izvan njihovih dnevnih soba", rekao je. "Normaliziranje vlasništva nad morskim psima u kućnom akvariju šalje štetnu poruku publici diljem svijeta. To nije samo pitanje etike, već i poticanja opasne industrije koja prijeti opstanku čitavih vrsta." Njegova poruka jasno cilja na odgovornost koju javne osobe imaju, a koju Derulo, prema njegovu mišljenju, u potpunosti zanemaruje.

Organizacija IFAW uputila je i izravan apel pjevaču, pozivajući ga da iskoristi svoju platformu za dobrobit, a ne za promoviranje okrutnosti. "Ako Derulo istinski mari za ove životinje, mogao bi iskoristiti svoj utjecaj kao moćnu silu za dobro", poručio je Plowman u izjavi koju je prenio The Mirror. "Mogao bi pomoći u edukaciji ljudi i razbijanju zabluda. Mogao bi pomoći preokrenuti trend trgovine koja neke od najnevjerojatnijih morskih vrsta na svijetu gura bliže izumiranju. Trenutno, on daje loš primjer." Plowman je svoju izjavu zaključio snažnom porukom upućenom i javnosti, pozivajući ljude da ne lajkaju, dijele ili na bilo koji način podržavaju sadržaj koji normalizira držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca. "Svaka interakcija hrani algoritam, a u konačnici i trgovinu. Morski psi i druge divlje životinje nisu modni dodaci. Nisu podni ukrasi. Nisu kućni ljubimci."

Kritike su dodatno pojačane nakon što su u javnost isplivali Derulovi raniji komentari o akvariju. U jednom starijem intervjuu, pjevač je priznao kako je u akvariju "nekad bilo puno riba", ali je brzo otkrio da morski psi ne mogu "koegzistirati" s njima. "Morski pas, oni ne žele suživot. Žele ih pojesti, pa... pojeli su sve ribe, da", nonšalantno je tada izjavio Derulo. Ovaj detalj mnogima je bio dokaz potpunog nerazumijevanja i nebrige za životinje koje drži zatočene, pokazujući da je estetski dojam bio daleko ispred dobrobiti živih bića. Činjenica da je grabežljivca stavio u mali, zatvoreni prostor s plijenom samo je potvrdila argumente kritičara da se radi o okrutnom hiru, a ne o odgovornom vlasništvu. Derulo i njegovi predstavnici za sada se nisu oglasili povodom kritika.

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*dijelom uz AI