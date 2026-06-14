Glumica se nakon 11 godina pojavila na crvenom tepihu i samo rijetki je prepoznaju, bila je velika zvijezda 80-ih i 90-ih

Joan Cusack ovog se mjeseca oprezno vraća u javnost nakon punih 11 godina izbivanja iz Hollywooda. Velika zvijezda 80-ih i 90-ih, koja danas ima 63 godine, ponovno se našla pod svjetlima reflektora zbog promocije novog filma 'Toy Story 5', što su ujedno i njezina prva pojavljivanja na crvenom tepihu u više od desetljeća. Joan, inače sestra poznatog Johna Cusacka, ponavlja svoju glasovnu ulogu kaubojke Jessie u novom nastavku Disneyjeva i Pixarova animiranog hita, koji u kina stiže 19. lipnja.

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Glumica je sada po prvi put progovorila o svom 'normalnom' životu izvan fokusa javnosti, tijekom kojeg se posvetila 'neprocjenjivom' vremenu provedenom s obitelji. Sa suprugom Richardom Burkeom, za kojeg se udala 1996. godine, ima sinove Dylana Johna (28) i Milesa (25). Obitelj živi u Chicagu, daleko od sjaja i glamura Los Angelesa gdje su boravili ranije. Govoreći na premijeri filma 'Toy Story 5' u utorak navečer, izjavila je: 'Počašćena sam što sam toliko dugo radila u ovoj industriji. No, također je sjajno živjeti svoj život, odgajati djecu, biti u Chicagu i biti obična osoba.

Foto: Profimedia

To je na neki način neprocjenjivo.' Dodala je i kako nema mnogo filmova koji zahtijevaju velike crvene tepihe, osim ako nije riječ o akcijskim spektaklima. U Chicagu Joan posjeduje trgovinu darovima pod nazivom 'Judy Maxwell Home'. Trgovina je ime dobila po liku Barbre Streisand iz filma 'Što te tata pušta samu?' (1972.), koji joj je omiljeni film. Na web stranici trgovine stoji kako je ona 'puna simpatičnih, a ponekad i luckastih, pomno odabranih predmeta za dom.

Savršeno za brze poklone, lokalne rukotvorine i iznenađenja u zadnji čas'. Joan se proslavila ulogama u filmovima 'Zaposlena djevojka' (1988.) i 'In & Out' (1997.), za koje je dobila dvije nominacije za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice. Sa svojim slavnim bratom (59) glumila je u filmu 'Sixteen Candles', a njezine ostale zapažene uloge uključuju 'Obitelj Addams 2' (1993.), 'School of Rock' (2003.) te humorističnu seriju 'Shameless', za koju je osvojila nagradu Emmy. Njezina posljednja glumačka uloga prije ove pauze bila je u Netflixovom blagdanskom filmu 'Let It Snow' iz 2019. godine.