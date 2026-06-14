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VIDEO Maja Šuput u vrućem izdanju najavila novu pjesmu, pratitelji odmah pitali: 'Je li ovo poruka Šimi?'

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 14:04

Šuput je na svom profilu objavila kratki, ali vizualno upečatljiv video koji najavljuje novu pjesmu. U dinamičnim kadrovima izmjenjuju se scene luksuza i visoke mode: od srebrnih Balenciaga čizama do ekstremno dugih, šiljatih nokata i glamuroznih odjevnih kombinacija

Popularna pjevačica Maja Šuput nedavno je obznanila da se raduje objavi svoje nove pjesme te da na njoj aktivno radi, a sada se ponovno našla u središtu pozornosti! Ovoga puta tako je zbog najave te iste pjesma koju je u objavi na Instagramu prozvala "hitom ljeta". Pjesma nosi provokativan naziv "Nedovoljno lijep", a obožavatelji su odmah počeli nagađati da je posvećena njezinom bivšem partneru Šimi Elezu, s kojim je prekinula vezu krajem svibnja.

Šuput je na svom profilu objavila kratki, ali vizualno upečatljiv video koji najavljuje novu pjesmu. U dinamičnim kadrovima izmjenjuju se scene luksuza i visoke mode: od srebrnih Balenciaga čizama do ekstremno dugih, šiljatih nokata i glamuroznih odjevnih kombinacija. Cijeli video snimljen je u modernoj vili s bazenom, a estetika odiše odvažnošću i samopouzdanjem. Na kraju videa na ekranu se ispisuje naslov pjesme, a Majina objava "Jeste li spremni za HIT ljeta?????" samo je dodatno podigla temperaturu.

Vrijeme objave nije moglo biti znakovitije. Naime, Maja je nedavno otputovala u Skoplje kako bi finalizirala pjesmu, i to neposredno nakon što je u javnost dospjela vijest o prekidu sa Šimom Elezom. Upravo zbog toga, naslov "Nedovoljno lijep" mnogi su protumačili kao izravnu poruku bivšem partneru.

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Nagađanja su se odmah preselila i u komentare ispod objave. "Je li ovo poruka Šimi?", upitala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Šime, poručuje ti Maja". Bilo je i onih koji su išli korak dalje, poput komentara: "Ima i pravo. Nedovoljno je lijep da bi ga ona financirala i omogućila mu lagodan život i medijsku pažnju." Čini se da publika nema nimalo sumnje o kome se u pjesmi radi.

Dok čeka izlazak novog hita, pjevačica ne miruje. Aktivno nastupa, a ovog se vikenda javila s mora te pozirala u bikiniju.

FOTO Maja Šuput pozirala u ružičastom bikiniju i pokazala odličnu figuru
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Ključne riječi
nova pjesma Maja Šuput showbiz

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