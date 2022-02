U 'Životu na vagi' izgubila je 30kg pa postala voditeljica, a sad je ušla u veliku investiciju: 'Koštalo me živaca i muke'

Natjecateljica četvrte sezone showa 'Života na vagi' te voditeljica specijal emisije pete sezone 'Život iza vage' Marijana Maca Džolić već duže vrijeme izbiva s društvenih mreža, za RTL je otkrila i razlog.

"Da, dobro ste primijetili... Nema me. Bacila sam se u veliku investiciju na moru koja me je koštala živaca, muke, a bome i plusa na vagi. Uf, da sam znala što me čeka… Ne ponovilo se", kazala je iskreno.

Iako se i dalje trudi paziti na prehranu, najteže joj pada kad su najdraže palačinke u pitanju. "One su bile moja slabost i ostat će dok sam živa! Jedem tobože neke zdrave", govori kroz šalu.

A osim što joj je promijenio život, show joj je donio i nova poznanstva i prijatelje. "S trenericom Majom se čujem, i dalje su mi oni najmiliji iz showa ostali nakon njega... Mala Sitarićka i mala Žderićka te onaj 'želim biti frajer' Roko", govori šaljiva Maca.

Nakon četvrte sezone u koju je ušla sa 125,9 kilograma i poslije otišla 30 kilograma lakša, oduševila je gledatelje novom voditeljskom ulogom.

"Poziv za ulogu voditeljice je doslovno došao preko noći. Sjajan je projekt i zahvaljujem gospodinu Vanji što mi je ponudio priliku. Nadam se da je i on zadovoljan. Plan karijere nisam imala, ali sam uvijek za nove projekte. Imate li koji zanimljiv za mene i nekog poput Bešlagića? Valjao bi i Jarak al' on mi se previše oko Remetinca muva", govori kroz smijeh.

