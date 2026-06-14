Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila planove za ljeto: 'Idealno bi bilo da odemo da vidim sve svoje'

U petoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" pobjedu i srce Karla Godeca osvojila je Kaja Casar. Par zajedno živi u Zagrebu te su vrlo aktivni na društvenim mrežama, a Kaja je sada na svom Instagram profilu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih bilo je vezano za njezine planove za ljeto. Kaja je tako otkrila kako će većinu vremena provesti uz more. "Vjerojatno ćemo više puta skočiti na more na par dana, a potom planiramo i jedno duže putovanje u rujnu, ali datum još ne možemo otkriti", napisala je Kaja. "I idealno bih do kraja godine voljela da odemo barem na tjedan dana na Tenerife da nakon dugo vremena vidim sve svoje", zaključila je Kaja.

Podsjetimo, prije ulaska u show u kojem je od početka kliknula s Karlom, Kaja je živjela i radila na Tenerifima. Zbog ljubavi prema rukometašu, Kaja se s Tenerifea preselila u Zagreb, a promjena mjesta stanovanja nije bila jedina promjena. Naime, odlučila se i na malu promjenu imidža pa je potamnila boju kose i u usporedbi sa svjetlijom bojom kakvu je imala u showu ova boja kose je malo odvažnija baš kao i životni potezi koje je Kaja napravila u zadnje vrijeme. Kaja je iz svoje Slovenije na Tenerife stigla na godišnji odmor, ali otok ju je toliko osvojio da nije trebala puno razmišljati o ostanku.

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„Toliko mi se svidjelo da uopće nisam željela otići“, priznala je prije ulaska u show. A iz ljubavi prema otoku, rodila se i nova strast - surfanje, koje je ubrzo postalo više od hobija. „Toliko mi se svidjelo da sam odlučila položiti za instruktoricu, a poslije mi je to postao i posao“, kaže Kaja koja danas radi u školi surfanja, paralelno sa stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, a njezini su dani ispunjeni morem, suncem, treninzima i druženjima. Na Tenerifeu joj se najviše sviđa što su ljudi jako opušteni i što nema nervoze, ali na prvome je mjestu to što obožava ljeto, koje je ondje praktički cijele godine. Ipak, iza tog opuštenog otočkog ritma krije se djevojka koja zna što želi.

Kada je ulazila u show rekla je kako je spremna za ozbiljnu vezu i nekoga s kim će zasnovati obitelj. Kako je vrijeme u showu odmicalo postalo je jasno da se između nje i Karla stvorila posebna povezanost koja traje i danas, mjesecima nakon završetka snimanja showa. Sada žive zajedno u Zagrebu, udomili su psa i sretni su što sada mogu izlaziti u javnost bez skrivanja, Kajini roditelji su sretni zbog njezine nove veze, a Kajina mama je poručila: "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš".