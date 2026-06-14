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u kanadi

FOTO Sjećate li je se? Hodala je s Ryanom Reynoldsom, bila zvijezda devedesetih, a sada imala neočekivan istup na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 10:57

FIFA je upravo Morissette odabrala za izvođenje himne, potvrdivši njezin status jedne od najvažnijih kanadskih umjetnica svih vremena

Kanadska glazbena ikona Alanis Morissette imala je posebnu čast uoči utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. u Torontu. Pred desecima tisuća navijača na stadionu BMO Field izvela je kanadsku himnu "O Canada", dok je njezin nastup bio dio svečanog programa kojim je Kanada otvorila svoj povijesni nastup na domaćem Mundijalu.

FIFA je upravo Morissette odabrala za izvođenje himne, potvrdivši njezin status jedne od najvažnijih kanadskih umjetnica svih vremena.

Inače, Morissette je rođena 1974. godine u Ottawi, a interes za glazbu je pokazala još kao djevojčica. Već s deset godina počela je pisati pjesme, a kao tinejdžerica ostvarila je prve uspjehe na kanadskoj pop-sceni. Iako su njezina prva dva albuma bila usmjerena prema plesnom popu, pravi preokret dogodio se sredinom devedesetih kada se preselila u Los Angeles i počela stvarati osobniji, siroviji i emocionalniji zvuk.

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FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
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Godine 1995. objavila je album "Jagged Little Pill", koji je postao jedan od najutjecajnijih albuma desetljeća. Pjesme poput "You Oughta Know", "Ironic", "Hand in My Pocket", "You Learn" i "Head Over Feet" pretvorile su je u globalnu zvijezdu i glas generacije. Album je prodan u desecima milijuna primjeraka, osvojio brojne Grammyje i promijenio percepciju ženskih izvođačica u rock glazbi. Kasnije je nastavila niz uspješnih albuma s hitovima poput "Thank U", "Uninvited", "Hands Clean" i "Everything".

Početkom 2000-ih povremeno se povlačila iz središta pozornosti kako bi se posvetila osobnom razvoju, obitelji i pisanju.
U karijeri nije bila pošteđena ni kontroverzi. Mediji su godinama analizirali njezine pjesme inspirirane bivšim partnerima, posebno hit "You Oughta Know", dok je njezin otvoren pristup temama mentalnog zdravlja, duhovnosti i feminizma često izazivao podijeljene reakcije. Unatoč tome, ostala je jedna od najcjenjenijih kantautorica svoje generacije.

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FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
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Privatno je od 2010. u braku s reperom Marijom "Souleyejem" Treadwayjem, s kojim ima troje djece, a zanimljivo je kako je jedan od njezinih ranijih partnera bio i Ryan Reynolds. Posljednjih godina uspješno je balansirala obiteljski život i povratak na pozornice diljem svijeta, a njezin mjuzikl temeljen na albumu "Jagged Little Pill" ostvario je velik uspjeh na Broadwayu.

Veliko priznanje stiglo je i 2026. godine kada je primljena u Kuću slavnih tekstopisaca (Songwriters Hall of Fame), čime je dodatno potvrđen njezin golemi utjecaj na suvremenu glazbu. Stručnjaci ističu kako je upravo Morissette otvorila vrata novoj generaciji kantautorica koje su osobne priče pretvarale u globalne hitove.

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Ključne riječi
SP Alanis Morissette showbiz

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