FOTO Princ Harry snimljen na NBA finalu bez Meghan: Svi su primijetili s kim je sjedio

Princ Harry iznenadio je sve i pojavio se na NBA finalu i to na petoj utakmici završnice prvenstva u San Antoniju, a posebno iznenađuje činjenica da je stigao bez supruge Meghan Markle. Vojvoda od Sussexa stigao je u dvoranu kako bi pratio dvoboj između San Antonio Spursa i New York Knicksa, a tijekom cijele večeri bio je vidno dobro raspoložen. Iako nije sjedio među slavnim uzvanicima uz sam teren, nalazio se tek nekoliko redova iza najpoželjnijih mjesta u dvorani.

Prema navodima američkih medija, Harryja je na utakmicu pozvao povjerenik NBA lige Adam Silver, s kojim je princ i sjedio tijekom susreta. U San Antonio je doputovao zbog Warrior Gamesa, sportskog natjecanja namijenjenog vojnim veteranima i pripadnicima oružanih snaga koji se oporavljaju od ozljeda. Na utakmicu je stigao u društvu JP Lanea, američkog vojnog veterana i sudionika Warrior Gamesa, a kamere su ih tijekom večeri nekoliko puta snimile zajedno s Adamom Silverom.

Jun 13, 2026; San Antonio, Texas, USA; NBA commissioner Adam Silver (left) and Prince Harry, Duke of Sussex watch the game between the San Antonio Spurs and the New York Knicks during the third quarter during game five of the 2026 NBA Finals at Frost Bank Center. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images Photo: Geoff Burke/REUTERS Foto: Geoff Burke/REUTERS

Inače, dok je Harry pratio povijesnu utakmicu u Teksasu, članovi britanske kraljevske obitelji sudjelovali su na tradicionalnoj svečanosti Trooping the Colour u Londonu. Kralj Charles III., kraljica Camilla, princ William, princeza Kate te njihova djeca pojavili su se na balkonu Buckinghamske palače tijekom službene proslave monarhova rođendana. Dodajmo i da je Meghan posljednjih dana usredotočena na promociju svog lifestyle brenda As Ever. U novom videu predstavila je kolekciju vina, uz poruku: ''Za sva ljetna okupljanja.''

Podsjetimo, Meghan Markle nedavno je povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet, objavila na društvenim mrežama novu obiteljsku fotografiju. Vojvotkinja od Sussexa (44) na društvenim je mrežama podijelila fotografiju na kojoj princ Harry nježno drži Lilibet u naručju, dok joj se Meghan osmjehuje. Na drugoj fotografiji Lilibet stoji u vrtu obiteljske kuće u Montecitu, vrijedne oko 11 milijuna funti, promatrajući cvijeće. Meghan je uz objavu napisala: „Naša djevojčica iz snova. Sretan peti rođendan, Lili.“ Na fotografijama Lilibet nosi svjetložutu ljetnu haljinu koju je već ranije odjenula tijekom snimanja promotivnih materijala za Meghanin lifestyle brend As Ever. Meghan je još u ožujku predstavila novu kolekciju povodom Majčinog dana te podijelila fotografije na kojima Lilibet ulijeva vodu u vazu i skriva se ispod stola, promovirajući proizvode iz kolekcije.

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Poput starijeg brata Archieja, Lilibet je prve četiri godine života provela daleko od očiju javnosti, odrastajući tisućama kilometara udaljena od britanske kraljevske obitelji. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa toliko su bili posvećeni zaštiti privatnosti svoje djece da nakon fotografije objavljene za Lilibetin prvi rođendan, na kojoj je djevojčica uživala na pikniku u Frogmore Cottageu, nisu objavljivali službene fotografije koje bi jasno pokazivale njezino lice. Tek kada je navršila četiri godine, Meghan je pratiteljima pružila prvi konkretniji pogled na kćer objavivši crno-bijelu fotografiju na kojoj su se jasno vidjeli Lilibetine oči i gornji dio lica. Meghan je kasnije objavila i video koji je postao viralan, a prikazuje nju i princa Harryja kako plešu u hotelskoj sobi neposredno prije Lilibetina rođenja. Vojvotkinja je pritom plesala uz popularnu pjesmu „Baby Mama“.

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Nekoliko dana poslije na Instagramu je dokumentirala obiteljski dvodnevni posjet Disneylandu, uključujući susret Archieja i Lilibet s Elsom iz animiranog filma „Snježno kraljevstvo“. Meghan je nastavila dijeliti obiteljske trenutke i povodom Međunarodnog dana djevojčica, tijekom proslave Noći vještica te kroz tradicionalnu božićnu čestitku obitelji Sussex. Za razliku od Lilibet, Archiejevo lice nije viđeno na fotografijama još od božićne čestitke obitelji Sussex iz 2021. godine. Princ Harry i Meghan Markle više su puta javno zagovarali snažniju zaštitu djece na internetu, uključujući podršku zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Australiji. Prošle godine u New Yorku predstavili su memorijal posvećen mladima koji su izgubili život zbog štetnih posljedica društvenih mreža te se susreli s obiteljima koje smatraju da su društvene mreže igrale ulogu u smrti njihove djece.