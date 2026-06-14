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DHMZ UPALIO ALARME

FOTO Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske

Foto: Snježana Kokot
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Autori: Ivica Beti, Večernji.hr
14.06.2026.
u 17:43

Varaždin i okolicu u popodnevnim satima nedjelje pogodilo je jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom.

Nevrijeme koje su meteorolozi najavljivali već je stiglo na sjever Hrvatske. U pojedinim dijelovima Varaždinske županije tijekom nedjeljnog poslijepodneva zabilježeni su jaki pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra, dok su na snazi i upozorenja DHMZ-a za veći dio kontinentalne Hrvatske. Zbog opasnosti od jačeg grmljavinskog nevremena aktivirani su i sustavi upozorenja, a građanima se savjetuje oprez te praćenje službenih obavijesti nadležnih službi.

Foto: Snježana Kokot

Varaždin i okolicu u popodnevnim satima nedjelje pogodilo je jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom. Lokalni portali javljaju kako je nevrijeme pogodilo i Ivanec i okolicu, navodeći da je padala tuča veličine lješnjaka. Redakciji se javila i čitateljica iz Općine Vinica koja nam je poslala fotografije tuče nastale tijekom nevremena. Prema trenutačnim prognozama, nestabilno vrijeme tijekom večeri moglo bi zahvatiti i druge dijelove unutrašnjosti Hrvatske.

Kako javlja eMeđimurje, dijelove županije zahvatila je jaka kiša, grmljavina i vjetar,a varaždinski i drugi vatrogasci imaju pune ruke posla, ispumpavanje vode na dvadesetak lokacija. Dio vatrogasaca radi i na uklanjaju dvaju srušenih stabala.

Foto: Snježana Kokot

Ključne riječi
Varaždinska županija tuča dhmz nevrijeme

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