VIDEO Crvena jabuka oduševila fanove videom u kojem su pokazali kako su dali autogram na neuobičajen način

Članovi legendarnog benda Crvena Jabuka još su jednom dokazali da za svoje obožavatelje uvijek imaju vremena, čak i u najneobičnijim okolnostima. Na svom službenom Instagram profilu objavili su video koji prikazuje jedinstven susret na hrvatskoj autocesti. Snimka, nastala iz kombija benda, prikazuje kako se vozač kamiona vozi paralelno s njima, a članovi benda mu kroz prozor dodaju papir i olovku kako bi mu dali autogram.

"I ovako se daju autogrami", stoji u natpisu na videu, dok u opisu objave piše: "Ono kad dijeliš autograme i na cesti :)". Cijela situacija odiše opuštenom i veselom atmosferom, a zahvalni osmijeh vozača kamiona nakon što je dobio potpisani primjerak najbolje svjedoči o ovom posebnom trenutku. Ovaj simpatičan isječak iz života na cesti dio je njihove svakodnevice, što potvrđuje i hashtag #tour2026. Obožavatelji su u komentarima izrazili oduševljenje, a jedna je korisnica duhovito poručila prijateljici: "Oćemo i mi stati u red".

Ova nesvakidašnja scena savršeno se uklapa u godinu velikih jubileja za bend. Naime, Crvena Jabuka upravo u lipnju 2026. slavi 40. godišnjicu izlaska svog kultnog debitantskog albuma. Tim povodom objavljeno je i luksuzno vinilno reizdanje ploče koja je donijela bezvremenske hitove poput "Bježi kišo s prozora", "Sa tvojih usana" i "Dirlija". Žeru je na CMC festivalu u Vodicama oduševio i poklon Croatia Records - staklena skulptura s motivom naslovnice prvog albuma kiparice Alane Kajfež.

Posljednjih godina Crvena jabuka nastavlja nizati uspjehe. Prošle godine bend je, povodom obilježavanja 40 godina uspješne karijere, objavio dvostruki kompilacijski album 40 godina / Samo ljubav u izdanju Croatia Records, a 2024. godine bend je predstavio i novi studijski album Mirišu jabuke. U sklopu europske turneje bravo! Crvena jabuka, održali su niz zapaženih koncerata, među kojima se posebno ističe veliki slavljenički nastup u zagrebačkoj Areni u studenome 2025. godine.

Nedavno su njihov dugogodišnji doprinos glazbenoj sceni prepoznale i Naxi Zvezde, koje su Crvenoj Jabuci i Draženu Žeriću Žeri dodijelile posebno priznanje. Nakon velike europske turneje povodom 40. obljetnice tijekom 2025. godine, bend nastavlja s brojnim koncertima i u 2026., s nastupima zakazanim u Zagrebu, Londonu i Švicarskoj, što potvrđuje njihovu neprekidnu popularnost diljem regije i Europe.