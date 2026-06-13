ANKETA Koja vam je najdraža himna Svjetskog nogometnog prvenstva?

Svjetska nogometna prvenstva nezamisliva su bez glazbe koja često obilježe sam događaj i učine ga besmrtnim. Iako je FIFA službeno ušla u glazbeni biznis tek 1990., tradicija je počela spontano. Čast pripada čileanskim rokerima Los Ramblers, koji su za prvenstvo 1962. snimili "El Rock del Mundial". Pjesma nije bila službeno naručena, već je stvorena kao podrška domaćoj reprezentaciji. Njen rockabilly ritam postao je ogroman hit u Južnoj Americi, dokazavši da publika žudi za sportskim himnama.

Prekretnica se dogodila 1998. u Francuskoj. Ricky Martin je s pjesmom "The Cup of Life" postavio predložak za svaku buduću himnu. Energični latino pop i pamtljivi uzvici stvorili su globalni fenomen koji je Martina lansirao u superzvijezde, a pjesme prvenstava pretvorio u komercijalni spektakl. Iako je i "Un’estate Italiana" za Italiju ’90 bila iznimno popularna, Martinov je hit pokazao kako se zaraznim ritmom može osvojiti cijeli svijet, neovisno o zemlji domaćinu. Najdraži hit sa Svjetskih nogometnih prvenstava možete izabrati u anketi ispod.

Ako je Martin stvorio formulu, Shakira ju je usavršila. Njezina "Waka Waka (This Time for Africa)" za prvenstvo 2010. postala je globalni kulturni trenutak. Spojem afro-kolumbijskih i južnoafričkih ritmova, pjesma je bila nezaobilazna i srušila je apsolutno sve rekorde. Za Shakiru je imala i osobnu važnost; na snimanju spota upoznala je nogometaša Gerarda Piquéa, oca svoje dvoje djece. Zato je pjesma i danas neizostavan dio njezinih koncerata, kao podsjetnik na događaj koji joj je promijenio život.

Prošlo je 16 godina od njezinog najvećeg uspjeha, a kolumbijska glazbena zvijezda ponovno se našla u središtu pozornosti na otvorenju prvenstva 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, gdje je s Burna Boyem izvela pjesmu "Dai Dai", koja je za promjenu naišla i na neke kritike. Međutim, prethodno su mnoge pjesme ocijenjene kao generičke, poput suradnje Nickyja Jama i Willa Smitha na "Live It Up" za Rusiju 2018., opisane kao ciničan i posve bezdušan pokušaj dodvoravanja publici.

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