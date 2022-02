Iznenada preminuo redatelj 'Istjerivača duhova', tužnu vijest potvrdila njegova shrvana djeca

Redatelj Ivan Reitman preminuo je u 76. godini. Reitman je najpoznatiji kao redatelj filmova iz franšize Ghostbusters(Istjerivači duhova), te komedija u kojima je glumio Arnold Schwarzenegger kao što su Blizanci, policajac iz vrtića i dr.

Vijest o smrti potvrdila su redateljeva djeca Jason, Catherine i Caroline u zajedničkoj objavi.

'Naša obitelj tuguje zbog neočekivanog gubitka supruga, oca i djeda koji nas je naučio kako da tražimo čaroliju u životu. Utjeha nam je što je njegov posao donosio smijeh i veselje mnogim ljudima diljem svijeta. Dok ga oplakujemo u privatnosti nadamo se da će ga se uvijek sjećati oni koji su ga upoznali kroz filmove koje je snimao' stoji u objavi.

Reitman je preminuo u subotu, u snu, u svom domu u Californiji.

Ivanova karijera usko je vezana za glumca Billa Murraya, te je njegov prvi film iz 1979. Meatballs ujedno bio i prvi projekt zbog kojeg se Murray pojavio na velikom platnu.

Redatelj je karijeru započeo radeći na brojnim niskobudžetnim kanadskim hororima. Kada je upoznao glumca Dana Aykroyda počela je njihova doživotna suradnja te je preko njega upoznao i Murraya, te Johna Belushija i Gildu Radner - zbog čega se na kraju i probio u Hollywoodu.

Potpisan je kao producent i na brojnim drugim poznatim filmovima kao što su Heavy Metal, Stop! Or My Mom Will Shoot, Space Jam, Private Parks, Hitchcock i Baywatch film iz 2017.

Posljednji film koji je režirao bio je Draft Day 2014. s Kevinom Costnerom.

