VIDEO Nives Celzijus zavrtjela guzom na kultni spot iz 90-ih u kojem se sama pojavljuje: 'Biste li me prepoznali?'

Domaća pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus iznenadila je pratitelje na Instagramu objavom koja ih je vratila u 90-te. U videu koji je podijelila, Nives bosa pleše ispred televizora na kojem se vrti spot za pjesmu Tonyja Cetinskog “Diavolo in me” iz 1998. godine. Ovaj trenutak nostalgije Nives nije podijelila bez razloga, već je otkrila kako je i sama sudjelovala u snimanju spota.

- Diavolo in me 😈 Bi li me prepoznali u spotu Tonija Cetinskog iz ‘98 - upitala je pratitelje i pokrenula lavinu komentara. Reakcije su bile podijeljene. Dok su neki tvrdili da bi je prepoznali, oglasila se njezina kći Taisha sa šaljivim komentarom. - Ja te nisam prepoznala - napisala je Taisha. Ipak, većina se usredotočila na komplimente na račun njezine današnje energije i izgleda, uz poruke poput “Ne daj se godinama, Nives” i “Ti si pravi Diavolo”.

Pojavljivanje u popularnom spotu bio je jedan od Nivesinih prvih koraka u svijetu zabave. Prije nego što je postala svestrana medijska pojava - pjevačica, glumica i spisateljica - Nives je gradila karijeru modela, a ovaj angažman svjedoči o njezinim ranim ambicijama u svijetu showbusinessa.

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Podsjetimo, svestrana spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus i glazbenik Dino Petrić udružili su snage i snimili baladu "Sinkronija", a strastveni videospot za pjesmu izazvao je brojne reakcije. S obzirom na "vruće" scene u spotu, mnoge je zanimalo kako je na sve reagirao njezin bivši suprug Dino Drpić, s kojim je Nives ostala u prijateljskim odnosima. Priča o njegovoj reakciji posebno je zanimljiva.

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives anegdotu za IN magazin. Novi Dino, pjevač Petrić, ne boji se susreta sa svojim imenjakom i vjeruje da će dobiti njegovo odobrenje. - Odobrit će me sto posto, samo kava-dvije i to je to - samouvjereno je poručio.

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