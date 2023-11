Asim Ugljen dirnuo pratitelje objavom o važnoj osobi: 'Kad je imala 14 godina, uhitili su je i mučili'

Glumac Asim Ugljen dirnuo je obožavatelje novom objavom. Naime, prisjetio se bake, te je otkrio kroz kakve je teške trenutke prolazila. Strašne scene proživjela je još kao 14-godišnjakinja, a za sve to dobila je medalje i ordenje. Asim je sve to slikao. ''Imala je 14 godina kada je uhićena i mučena, no budući da nije drukala, spasili su je iz zatvora, ali je jedan čovjek poginuo tijekom njenog spašavanja, pa je bila glava za glavu, te je tako završila u NOB-u i odmah sutradan završila u Četvrtoj ofenzivi, pa je odmah ranjena na početku Pete i cijelu izdurala do kraja. S 14 godina. Je*ote, ja sam u tim godinama igrao Super Return of the Jedi na Super Nintendu'', započeo je Asim pa nastavio:

''A ona se nakon rata udala za mog djeda, rodila im dva sina, te završila pravni fakultet. Nije zalud da su prozvani najvećom generacijom. Nekoć su te ljude drukčije izrađivali. Da traju. Babika, fališ mi. Fakat sam imao sreće da sam imao najbolje bake na svijetu'', zaključio je glumac čija je baka dobila Orden rada sa srebrnim vijencem, Orden bratstva i jedinstva, Orden zasluga za narod, Medalju za hrabrost te mnoge druge.

Asim je nedavno, u emisiji ''U povjerenju by Neven Ciganović'' koju možete gledati na našem YouTube kanalu progovorio i o svom zdravstvenom problemu, alopeciji, a na samom kraju razgovora dotakao se jednog događaja koji je tjednima punio medijske stupce. Riječ je o sceni nastaloj tijekom emitiranja prošle sezone showa 'Ples sa zvijezdama' kada je u jednoj od emisija Asim Ugljen u jednom trenutku bacio tortu sa šlagom voditeljici Maji Šuput u lice nakon čega je ona pobjegla u backstage na presvlačenje. Iako se gledateljima pred malim ekranima činilo da je riječ o nestašluku koji je Asim izveo nehotice, glumac je sada prvi put otkrio što se doista zbilo tog dana i je li ta scena bila inscenirana.

VEZANI ČLANCI:

– Imali smo devet proba. Prošlo je dovoljno vremena da sad to mogu reći i obratiti se svima onima koji su me psovali. Jedna me gospođa čak zalila kavom jer sam bacio tortu, jednom su me čak odbili poslužiti zbog toga.... Svi vi koji ste me vrijeđali jer sam upropastio Maji haljinu, nadam se da vas je barem malo sram. Ljudi su svašta govorili nakon toga, a ja nisam smio reći da je gluma – rekao je Asim Ugljen.

VIDEO Tamburaši spasili Maju Šuput: 'Bila je s prijateljicom, molile su nas da budemo s njima'