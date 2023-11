Naša pjevačica za dlaku izbjegla nesreću s automobilom: 'Skoro sam upala u provaliju!'

Lorena Bućan, mlada glazbenica moćnog glasa iza koje su već brojne nagrade publike i struke, ali i impresivne pozicije na YouTube trendingu nedavno je objavila novu pjesmu i spot za pjesmu “Ženska snaga”. Autor glazbe je Ivan Huljić, stihove potpisuje Vjekoslava Huljić, a aranžman Hrvoje Domazet i Ivan Huljić.

Pjesma je već prešla 110 tisuća pregleda na YouTubeu, a glazbenica je sada za In Magazin otkrila da je na snimanju tog spota za dlaku izbjegla nesreću.

- Malo sam se bojala u početku. Nisam nikad vozila tako star auto, ali ja kad sam prvi put ušla u nju i izišla nakon pet minuta malo su mi se tresle ruke jer stvarno ima neki poseban mjenjač. Dok sam ja skužila gdje je prva, a gdje druga brzina, to sve izgleda kao da je na istom mjestu, vagu dok skužim, onaj volan okrećem s laktom, s rukama, nogama. Skoro sam upala u provaliju, ali momci su mi naravno pomogli na snimanju, ali kad sam se uživjela onda sam guštala i vozila - ispričala je.

VEZANI ČLANCI

Otkrila je i da sada planira brže izbacivati pjesme.

- Već neko vrijeme to jest, ima možda godinu dana govorim kako trebam brže izbacivati pjesme, da se ne može više raditi pauza od godinu ili dvije između pjesama. To su mi i drugi govorili, to jest, davali mi savjete i ja sam ih poslušala - rekla je Lorena.

Jednog dana priželjkuje i s Jelenom Rozgom snimiti duet.

- Kad je Jelena čula pjesmu, ja sam je pitala onako aj, nemoj me molim te lagati, znači ako mi ti kažeš da ne valja, znam da ne valja. Reci mi, molim te je l' trebam išta mijenjati, rekla je ne, ne, ne, ostavi, vjeruj mi. I kad čujem takve riječi to je to. To mi daje totalnu sigurnost, 100 % sam sigurna u to i ničega se drugoga ne bojim - govori Lorena.

Iznimnim vokalom Lorena je ljetos oduševila i Erosa Ramazzottija kojem je bila predgrupa na nastupu u pulskoj Areni, a ovom novom pjesmom upravo svojim snažnim glasom odaje priznanje najvećoj snazi koja postoji, snazi žene.

Novi spot pjevačice čije su pjesme “Kad si ti u pitanju”, “Kako samo mater zna” i “Tvoja i gotovo', osvojile streaming platforme u Hrvatskoj na kojima broje milijunske preglede režirao je Ivan Trpimir Lozić, a ne sumnjamo da će se baš kao i spot za pjesmu ''Je l' moguće'' naći među najslušanijim na YouTube trendingu.

"Nova pjesma za mene uvijek znači nekakav novi list u životu. Ženska snaga je pjesma kroz koju se osjeća čista sloboda i samouvjerenost žene. Nadahnjujuća je i nadam se da će osvojiti srca svih ljudi kojima treba snaga ili se osjećaju snažnima. Jedva čekam čuti dojmove svih koji je poslušaju", uzbuđena je Lorena bila za izlazak spota.

VIDEO Severina prepričala neugodan razgovor s poznatom gospođom: 'Tko ti je kriv, sama si ga birala'