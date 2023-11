Danijela Dvornik otkrila koji poznati glumac joj je jako zgodan: 'Ajme'

Udovica Dine Dvornika, Danijela Dvornik (56) povukla se i živi na Braču gdje trenira, uživa u druženju te se bavi svojim vrtom. Danijela ponekad sa svojim pratiteljima podijeli neke detalje svog života, a ovog je puta otkrila koji poznati glumac joj se posebno sviđa.

- Ajme, što si zgodan - napisala je Danijela pored fotke glumca Cilliana Murphyja (47). Uz to je podijelila i snimku na kojoj on pojašnjava vlastitu definiciju seksepila.

- Mislim da je inteligencija sexy. Biti zabavan i smiješan, također je sexy - rekao je glumac.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Danijela je jednom prilikom pokazala i kakve poruke dobiva od pratitelja. Objavila je screenshot poruke koju joj je netko poslao s lažnog profila filmskog glumca Kevina Costnera. U poruci je pisalo samo "Bok", a Danijela je to objavila na svom Storyju i napisala: "Evo, čovjek se razveo zbog mene, ali nitko nije znao. Otvorio je Instagram samo da mi se javi. Ćao Kevine".

A nedavno je odgovarala i na pitanja pratitelja kojih je zanimalo "traži li muškarca i zašto ga nema".

- To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi - započela je Danijela i nastavila s objašnjavanjem kakvi je muškarci privlače.

VEZANI ČLANCI

- On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti. Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno - zaključila je.

Osim toga, odgovarala je i na pitanja poput zašto se preselila na more iz Zagreba.

- Vrlo jednostavno. Oduvijek sam znala da ću živjeti u Sutivanu, samo je bilo pitanje vremena kad. Mislim da je potres i korona malo ubrzala tu odluku i nije mi uopće žao. Otočki život je sasvim nešto drugo nego gradski život tako da zbilja uživam ovdje na otoku. Ne nedostaje mi grad, a kad mi možda zafali, odem par dana tipa u Zagreb i obavim sve u ta 3 dana što ne bih inače u cijelu godinu da živim gore tako da je i to ok - odgovorila je Danijela.

VIDEO Tamburaši spasili Maju Šuput