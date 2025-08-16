Naši Portali
MNOGIMA OMILJENA

Antonija Šola (46) i danas izgleda kao kad je tek bila na početku karijere: Otkrila je tajnu vitke linije

16.08.2025.
u 18:20

Što se tiče beauty rutine, Antonija se drži jednostavnog, ali efikasnog pristupa.

Poznata pjevačica i glumica Antonija Šola ove je godine proslavila 46. rođendan, a mnogi komentiraju kako se uopće nije promijenila od dana kada je glumila Tinu Bauer u seriji 'Zabranjena ljubav'. Sada je  odlučila podijeliti što jede, svoju beauty rutinu, ali i najbolji savjet za ljepotu koji je dobila. 

Antonija Šola (46) i danas izgleda kao kad je tek bila na početku karijere: Otkrila je tajnu svog izgleda i vitke linije
1/28
"Ljeti mi meso jednostavno ne paše. Tijelo mi samo traži laganije obroke", iskreno priznaje Antonija. Njena ljetna prehrana usmjerena je na svježu ribu - "od brancina do tune u sezamu, obožavam sve osim školjki, hobotnica i lignji." Osim ribe, neizostavni su sezonski proizvodi: "Puno svježeg voća i povrća – lubenica, breskve, rajčice, tikvice... Sve što ljeto nudi u najsočnijem izdanju" izjavila je za Net.hr.

Što se tiče beauty rutine, Antonija se drži jednostavnog, ali efikasnog pristupa. "Moja rutina je jednostavna, ali učinkovita. Najiskrenije, ne mogu živjeti bez Bepanthen Sensicontrol – za lice i tijelo." Zaštita od sunca joj je apsolutni prioritet: "Zatim je tu obavezan mineralni SPF jer mi je zaštita od sunca prioritet. Po potrebi dodam laganu kremu u boji, ali ljeti se ne šminkam jer volim da mi koža diše." Prirodnost prihvaća bez kompleksa: "Imam pjegice koje se ljeti pojačaju, ali s jeseni se povuku uz nekoliko tretmana i uz serum s azelaičnom kiselinom."

Antonijin je otkrila i koji je najbolji savjet za ljepotu koji je dobila. "Beauty sleep je temelj svega. Ako se ne naspavam, nijedna krema ne može pomoći." Uz dovoljan san, ključni su i hidratacija i pozitivan stav: "Uz to, dvije litre vode s limunom dnevno i osmijeh. To je moj recept za ljepotu iznutra i izvana."

