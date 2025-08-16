FOTO Zgodni Hercegovac za kojim lude Hrvatice ljubi ovu seksi Srpkinju! Njoj kupaći kostimi odlično pristaju

Glazbenik koji dolazi iz Bosne i Hercegovine te se natjecao u srpskom showu "Zvezde Granda", Adi Šoše, već neko vrijeme ljubi seksi i atraktivnu softversku inženjerku Nevenu Nikolić. Nevena dolazi iz Beograda, a na društvenoj mreži Instagram dijeli izazovne fotografije u kupaćim kostimima i seksi izdanjima. U nekoliko navrata u naglascima na spomenutoj društvenoj mreži objavila je i fotografije i videa s Adijem, kako se ljube i izmjenjuju nježnosti.

Osim toga, Šoše je svojevremeno otkrio da za ulogu oca još uvijek nije spreman, ali da se u tome definitivno vidi jednog dana zato što, kako je istaknuo ima očinsku energiju i da voli djecu. - Puno bitnije je da postoji konekcija, da je ta ljubav prisutna. Papir kao papir. Nisam neki fan tih ugovora i potpisivanja, ali kad bude vrijeme, mislim da mi neće bitno problem potpisati ga. Ja sam potpisao i puno gore stvari u životu - rekao je svojevremeno za jednom intervjuu.

Srpski su mediji o Neveni objavili kako je studirala na Matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, a trenutačno je zaposlena u jednoj biotehnološkoj kompaniji. Podsjetimo, nedavno smo pisali o hercegovačkom glazbeniku koji je nakon što je objavljena vijest o rasprodanom perom koncertu u KD Vatroslava Lisinskog, rasprodao je i šesti koncert. Time se svrstao uz bok Oliveru Dragojeviću i Đorđu Balaševiću.

- Kad smo tek ulazili u ovu zagrebačku avanturu moj okvirni plan bio je mnogo skromniji od ovoga. Otvoriti šesti datum u Lisinskom je pomisao koja stvara vatromet u mom mozgu jer je nešto što uopće nisam vidio u svojim vizijama. Hvala od srca ljudima koji su bili na prethodna tri koncerta jer su na neki način proširili svijest o toj magiji koju kolektivno stvaramo unutar te dvorane - kazao je skromni Adi Šoše kojemu je najveća podrška i u poslovnim izazovima upravo Nevena.

Ovo je samo potvrda njegove rastuće popularnosti, koja se ogleda i u rasprodanim koncertima diljem regije i inozemstva. Adi Šoše, glazbenik iz Mostara s diplomom inženjera građevine, proteklih godina postao je jedno od najtraženijih imena glazbene scene. Glazbeni kritičari često ga uspoređuju s velikim Zdravkom Čolićem. Karijeru mu je obilježila suradnja s Amilom Lojom, producentom i autorom brojnih hitova za regionalne zvijezde. Njihova suradnja započela je spontano, ali je ubrzo iznjedrila uspješne projekte, uključujući hitove poput "Najljepši cvijet", "Pusto ostrvo", "Od jeseni do proljeća", a album "Nije lako biti ja" učvrstio je njegovu poziciju na sceni.