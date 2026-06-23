FOTO Udala se članica Učiteljica! Sudbonosno 'da' izgovorila je cijenjenom hrvatskom glazbeniku

Članica popularne domaće grupe Učiteljice, Silvia Ivić, proteklog vikenda izgovorila je sudbonosno 'da'. Pjevačica je u bračnu luku uplovila s poznatim hrvatskim tamburašem Željkom Jelićem, a ovu predivnu vijest podijelile su njezine kolegice iz benda na društvenim mrežama. - Danas je veliki dan za našu Silviju. Jako smo sretne i ponosne na nju. Želimo joj da je najvoljenija, najsretnija i da ostane uvijek nasmijana kao i do sad. Znamo da će je njen Željko čuvati i voljeti i da će biti sretni skupa. Silvia, vole te tvoje cure! - napisale su članice grupe Učiteljice uz zajedničku fotografiju s nasmijanom mladenkom na Facebooku i oduševile brojne obožavatelje. Silvia je za ovaj poseban dan odabrala bijelu vjenčanicu od čipke

- "Silviji i njenom Željku iskrene čestitke", "Pozdrav za drage Učiteljice", "Čestitamo mladencima. Silvija, prekrasna si u vjenčanici. Želimo tebi i tvom izabraniku Željku puno sreće i ljubavi u braku", "Baš ste lijepe" - samo su neke od brojnih poruka podrške u komentarima ispod objave. Još jednu slavljeničku fotografiju objavile su "Cure Iz CEntra", gdje je Silvia nekad svirala.

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Inače, Učiteljice su ženski tercetni sastav kojeg čine Andrea Paškvan kao glavni vokal, Slovenka Ana Vurcer na violini i novopečena mladenka Silvia Ivić na tamburi. Domaćoj publici najpoznatije su po hitovima "Luda kuća" i "Generale" sa Severinom koji na platformi YouTube broje milijunske preglede.