VIDEO Mladen Grdović stigao u hotel i odmah zapjevao: S gitarom podigao atmosferu uoči utakmice vatrenih

Uoči utakmice Hrvatske nije se pjevalo samo na ulicama i trgovima. Veselo je bilo i u predvorju jednog hotela, gdje je Mladen Grdović s ekipom napravio pravu malu navijačku feštu. Poznati zadarski pjevač došao je s prijateljima, a sudeći prema snimci, za večerašnji susret je itekako spreman. Grdović je u predvorju hotela uzeo gitaru i s okupljenima zapjevao svoj hit "Tu je moj dom".

Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimka pokazuje opuštenu i navijačku atmosferu, uz pjesmu, smijeh i prepoznatljivu energiju koja prati hrvatske navijače na velikim utakmicama. Pjevač, čije se pjesme često mogu čuti među navijačima, pokazao je da bez glazbe ne može proći ni zagrijavanje za utakmicu. U društvu prijatelja i drugih navijača, Grdović je gitarom dodatno podigao atmosferu uoči nastupa vatrenih. Hrvatska večeras igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname u Torontu, a susret počinje u 1 sat po hrvatskom vremenu u noći na srijedu. Vatreni će nakon poraza od Engleske tražiti prve bodove na turniru.