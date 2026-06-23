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VESELO U TORONTU

VIDEO Mladen Grdović stigao u hotel i odmah zapjevao: S gitarom podigao atmosferu uoči utakmice vatrenih

SP 2026 Toronto: Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 23:05

Snimka pokazuje opuštenu i navijačku atmosferu, uz pjesmu, smijeh i prepoznatljivu energiju koja prati hrvatske navijače na velikim utakmicama

Uoči utakmice Hrvatske nije se pjevalo samo na ulicama i trgovima. Veselo je bilo i u predvorju jednog hotela, gdje je Mladen Grdović s ekipom napravio pravu malu navijačku feštu. Poznati zadarski pjevač došao je s prijateljima, a sudeći prema snimci, za večerašnji susret je itekako spreman. Grdović je u predvorju hotela uzeo gitaru i s okupljenima zapjevao svoj hit "Tu je moj dom".

Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu

Snimka pokazuje opuštenu i navijačku atmosferu, uz pjesmu, smijeh i prepoznatljivu energiju koja prati hrvatske navijače na velikim utakmicama. Pjevač, čije se pjesme često mogu čuti među navijačima, pokazao je da bez glazbe ne može proći ni zagrijavanje za utakmicu. U društvu prijatelja i drugih navijača, Grdović je gitarom dodatno podigao atmosferu uoči nastupa vatrenih. Hrvatska večeras igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname u Torontu, a susret počinje u 1 sat po hrvatskom vremenu u noći na srijedu. Vatreni će nakon poraza od Engleske tražiti prve bodove na turniru.

Navijači Hrvatske i Paname počeli su se okupljati u Torontu

Ključne riječi
Mladen Grdović utakmica

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