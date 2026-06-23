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Srušio se Facebook

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 23:33

Facebook je slične probleme imao i ranije, a "pao" je i prije desetak dana

Izvješća korisnika pokazuju probleme s Facebookom, popularnom društvenom mrežom u vlasništvu tvrtke Meta. Poteškoće su pogodile korisnike diljem svijeta, među kojima i u Hrvatskoj. Naime, mnogi u ovim trenutcima uopće ne mogu pristupiti društvenoj mreži. 

"Prvo je učitavao dosta dugo, mislila sam da je do mog interneta. Onda je učitao do pola, tako da su slike bile 'prazne', a na kraju je bacio 'error'. Pokušala sam otvoriti na računalu, laptopu, mobitelu, natjerala i dečka da i on proba, ali ništa", opisala nam je jedna čitateljica.

Facebook je slične probleme imao i ranije, a "pao" je i prije desetak dana. Treads, još jedna platforma tvrtke Meta, sada radi, no na nju nije moguće učitati fotografije. 

pao facebook
Foto: Screenshot

Ključne riječi
meta društvene mreže Facebook

Komentara 3

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Avatar Scuderia
Scuderia
23:56 23.06.2026.

Zamolio bih urednike večernjeg portala da pod bitnu vijest stave nešto što je bitno. Realno možda je jedna crvena vijest godišnje, ako ne i manje.

Avatar kozorog
kozorog
23:52 23.06.2026.

Evo kod mene nešto crijepa palo, malo mi breskvu oštetilo, velika je prašina a i zatreslo je, taman ja na zahodu bio, kad se srušio...

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
23:48 23.06.2026.

Kako dalje?😯

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