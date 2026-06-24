Ivković primijetio nešto dosta čudno kod Engleza nakon remija: 'Jeste vidjeli njihove igrače?'

Nakon što su Engleska i Gana u Bostonu odigrale susret bez pogodaka (0:0) u drugom kolu skupine L, u kojoj se natječe i Hrvatska, dojmovi u HRT-ovoj emisiji „Americana“ bili su podijeljeni. Dok su Englezi, pomalo iznenađujuće, djelovali vrlo zadovoljno nakon remija, stručni komentator Tomislav Ivković ostao je zatečen takvim pristupom.

„Nikad nisam vidio da Engleska poslije nule s Ganom može biti sretna i zadovoljna kao da su pobijedili utakmicu. Malo mi je to čudno. Naši igrači nikad nisu tako izgledali poslije nekog remija gdje si ti nominalno favorit“, komentirao je Ivković, naglasivši kako rezultat ipak nije iznenađenje s obzirom na viđeno na travnjaku. „Gana je obrambeno odigrala fenomenalnu utakmicu“, dodao je.

Voditelj Marko Šapit istaknuo je pritom i kako je rezultat 0:0 bio sve samo ne onaj koji smo priželjkivali, s obzirom na to da su izravni konkurenti sada podijelili bodove. Naime, nakon dva odigrana susreta Engleska i Gana sada imaju po četiri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoj susret u Torontu (01:00) s nula bodova na kontu. Situacija za Vatrene je kristalno jasna i nimalo ugodna: Hrvatska ne smije izgubiti od Paname.

U slučaju pobjede protiv Paname, odluka o prolasku prebacuje se u posljednje kolo protiv Gane, gdje bi trijumf značio izravan ulazak u drugi krug, dok bi remi u većini kombinacija mogao biti dovoljan za prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Ako bi Hrvatska odigrala neriješeno s Panamom, put u nokaut-fazu ostaje otvoren, ali bi za prolaz u zadnjem kolu protiv Gane bila nužna pobjeda, dok bi poraz od Paname značio i kraj hrvatskih nadanja na Svjetskom prvenstvu.

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Da podsjetimo, u prvoj večerašnjoj utakmici skupine L bezidejna Engleska imala je posjed lopte od gotovo dvije trećine vremena, no "Gordijev Albion" nije imao rješenje za izuzetno gustu obranu Gane, koja je od samog početka igrala isključivo na osvajanje boda. Prvo poluvrijeme bilo je iznimno siromašno, bez ijednog udarca u okvir gola, a Gana u tom razdoblju nije niti jednom zaprijetila vrataru Pickfordu. U nastavku je susret postao življi, a nevjerojatna situacija iz 86. minute dugo će se prepričavati – nakon obrane Asarea i udarca Sake u gredu, Harry Kane je s pet metara poslao loptu preko gola.

Engleska i Gana sada imaju po četiri boda, dok Hrvatska i Panama uoči svog večerašnjeg susreta u Torontu (01:00) još uvijek nemaju bodova. Upravo taj okršaj sada je ključan za „Vatrene“, jer u posljednjem kolu 27. lipnja Hrvatska igra protiv Gane, dok se sastaju Engleska i Panama.