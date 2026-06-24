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SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO

Engleska i Gana remijem zakuhale skupinu: Evo što taj rezultat znači za Hrvatsku

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
24.06.2026.
u 00:13

Engleska i Gana remizirali su bez golova (0:0) u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva, a takav rasplet drastično komplicira situaciju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju uoči večerašnjeg okršaja protiv Paname.

U susretu skupine koji se igrao u Bostonu između Engleske i Gane nogometni svijet očekivao je laganu pobjedu "Tri lava", no umjesto toga dobili smo pravu uspavanku koja se u drugom poluvremenu pretvorila u dramu. Bezidejna Engleska imala je posjed lopte gotovo dvije trećine vremena, ali je udarila u "afrički zid". Gana se od prve minute postavila defenzivno, s jedinim ciljem – izvući bod, što im je na kraju i uspjelo.

Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav. Podatak koji najbolje oslikava nemoć obje momčadi je taj da u prvih 45 minuta nije upućen niti jedan jedini udarac u okvir gola. Gana nije niti jednom ozbiljnije zaprijetila Jordanu Pickfordu, dok su Englezi jalovo kružili oko kaznenog prostora.

Nastavak je donio puno življu igru, a Engleska je u 86. minuti propustila priliku koja će se vrtjeti u svim sažecima. Nakon što je Asare sjajno obranio udarac Sake, lopta se odbila do O'Reillyja koji pogađa gredu. Na odbijancu je bio Harry Kane, no s pet metara, umjesto u praznu mrežu, kapetan Engleske šalje loptu visoko preko gola.

Nakon dva odigrana susreta Engleska i Gana sada imaju po četiri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoj susret u Torontu (01:00) s nula bodova na kontu. Situacija za Vatrene je kristalno jasna i nimalo ugodna: Hrvatska ne smije izgubiti od Paname.

U slučaju pobjede protiv Paname, odluka o prolasku prebacuje se u posljednje kolo protiv Gane, gdje bi trijumf značio izravan ulazak u drugi krug, dok bi remi u većini kombinacija mogao biti dovoljan za prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Ako bi Hrvatska odigrala neriješeno s Panamom, put u nokaut-fazu ostaje otvoren, ali bi za prolaz u zadnjem kolu protiv Gane bila nužna pobjeda, dok bi poraz od Paname značio i kraj hrvatskih nadanja na Svjetskom prvenstvu.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
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Ključne riječi
Engleska gana hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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RE
RedTree
00:42 24.06.2026.

Mi nismo velesila kao 2018. i onda idemo igrati pressing i nadtrčavati se s njima, s četvrtom reprezentacijom svijeta, umjesto čvrste defanzive. Samo je trebalo staviti Budimira ili Matanovića naprijed i oni bi kod kornera skakali kod prve statitive i tko zna kako bi sad izgledala tablica.

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Ležeći Policajac
01:03 24.06.2026.

Slab sam sa nogometom, ali znam da su Ganci opasni.

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