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ZLATNI PAR HOLLYWOODA

Godinama nakon smrti slavnog glumca njegova supruga je pronašla poruku: 'Ako ovo čitaš, znači da me više nema'

Foto: Profimedia
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 23:00

Nakon što je Paul Newman preminuo 2008. godine, njegova supruga Joanne Woodward godinama je netaknuta čuvala njegove stvari, uključujući i njegov Porsche iz 1963. godine

Paul Newman i njegova druga supruga Joanne Woodward bili su zlatni par Hollywooda čija je ljubavna priča opstala pet desetljeća. Woodward je prvi put upoznala Newmana u uredu njihovog agenta 1953. godine kada su počeli raditi na predstavi "The Picnic".  Newman je u trenutku kada je upoznao Joanne bio u braku s Jackie White, od koje se ubrzo rastao kada je shvatio što osjeća prema Woodward. Oženio se s Joan 29. siječnja 1958. u Las Vegasu i par je ostao u braku 50 godina do Newmanove smrti od raka pluća 26. rujna 2008. Woodward je rekao jednom prilikom pričajući o njihovom braku i povezanosti izjavila: „Jako je zgodan i jako seksi, ali sve to na kraju u jednom trenutku možeš baciti kroz prozor, a ono što na ostane je osoba koja je može nasmijati. A on me sigurno nasmijava.“ Newman je uspjeh njihove veze pripisao kombinaciji požude, poštovanja i strpljenja. I odlučnosti. Kada su Paula Newmana u intervjuu za časopis Playboy pitali kako je ostao vjeran Woodwardu, Newman je odgovorio: „Imam odrezak kod kuće; zašto ići van po hamburger? U braku su dobili tri kćeri; Elinor Teresu, Melissu Stewart i Claire Oliviju. Nakon što je Paul Newman preminuo 2008. godine, njegova supruga Joanne Woodward godinama je netaknuta čuvala njegove stvari, uključujući i njegov Porsche iz 1963. godine. Kad je konačno pogledala u automobil, pronašla je dirljivu poruku koju joj je sakrio. Kada je jednom sjela u automobil svog supruga i otvorila pretinac na suvozačevoj strani pronašla je jedan papirić na kojem joj je napisao:

"Draga moja Joanne, ako ovo čitaš, to znači da me više nema. Sakrio sam puno poruka za tebe. Nastavi tražiti, nastavi me pronalaziti. Nikada nisam otišao. U svakom sam kutku naše ljubavi. Zauvijek tvoj, P." Nakon toga Joanne je pregledala čitavu njihovu kuću i otkrila je još 47 poruka koje joj je suprug ostavio u knjigama, džepovima kaputa, okvirima za slike. Joanne Woodward zadnji put se pojavila u javnosti 2013. godine i sada ima 96. godine.

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Ključne riječi
showbiz poruke brak paul newman Joanne Woodward

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