Anica Perić, Mario Sušinjak, Patrizio Ratto i Svebor Mihael Jelić zasjali i ušli u finale Supertalenta!

Prva polufinalna epizoda 12. sezone Supertalenta donijela je pravu eksploziju talenata i izvedbi koje su nadmašile sva očekivanja. Iako je pozornica gorjela od spektakla, samo četvero natjecatelja moglo je izboriti svoje mjesto u velikom finalu. Žiri se našao pred iznimno zahtjevnim izborom, no nakon napete i uzbudljive večeri, od desetero kandidata zasluženi prolaz ostvarili su: Anica Perić, Mario Sušinjak, Patrizio Ratto i Svebor Mihael Jelić. Prvu polufinalnu večer otvorila je Anica Perić, koja je za svoj nastup pripremila novu dozu ekstremnosti. Svojom akrobatskom točkom podigla je ljestvicu vrlo visoko i još jednom podsjetila žiri na to koliko ih je impresionirala i prestrašila već na audiciji. Nastup je sama koreografirala, a tijekom izvedbe žiri je bio potpuno očaran, ponavljajući: „Wow!“ „Ti si toliko neustrašiva, potpuno ludo. Rasturila si!“ poručila joj je Maja Šuput. „Superman je mala beba za tebe“, dodao je Fabijan. Na kraju je izborila prolazak u finale, a presretna Anica nije skrivala emocije nakon svog nastupa: „Ovo mi je najljepši dan u životu!“ Desetogodišnji Roko Kolarić ponovno je stigao potpuno spreman očarati svojim glasom i iznenađujućom zrelošću na pozornici. Ovoga puta izveo je pjesmu „Budi moja voda“, u koju je unio svu svoju iskrenost i osjećajnost. Njegova izvedba žiri nije ostavila ravnodušnim.

Davor Bilman mu je uz osmijeh poručio: „Mogu ti samo reći da si ovo jako lako iznio. Možda jesi mali čovjek, ali si veliki frajer.“ Pravi show i ovoga je puta donio Patrizio Ratto, kandidat nevjerojatnih plesnih pokreta. Budući da mu se Maja na audiciji pridružila na pozornici, nije željela propustiti ni ovaj nastup, pa ga je svojim dolaskom iznenadila već na samom početku. Patrizio je točku započeo klavirom, a onda je njegov nastup prešao u energičnu koreografiju koja je ponovno dokazala njegovu scensku karizmu. „Volim te više nego ikad. Ovo je bilo spektakularno“, oduševljeno je poručila Maja, dok je Martina Tomčić zaključila: „Napravio si s Majom show”, a Patrizio je na samom kraju zasluženo prošao u finale. Snežana Ljubojević ponovno je zakoračila na pozornicu Supertalenta noseći sa sobom životnu priču punu borbe. U polufinale ju je zlatnim gumbom poslao Davor Bilman, a ovaj put Snežana je odlučila pokazati novu, hrabriju verziju sebe. Po završetku njezinog drugačijeg, vidno emotivnog nastupa, zaplakala je od olakšanja i ponosa. Prvo su joj u zagrljaj dotrčala djeca, a zatim ju je čvrsto zagrlio i Bilman, pruživši joj podršku u jednom od najupečatljivih trenutaka večeri. Maja je bila oduševljena Snežaninom transformacijom:

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

„Tvoja boja glasa bila mi je potpuno drugačija. Čula sam te u potpuno drugom svijetlu. Snažna, mračna, neustrašiva. Možeš biti preponosna” – zaključila je. Elvedin Hegić u polufinalu je ostvario ono što je godinama sanjao. „Meni je bio dječački san da nastupam pred ljudima i da sam na velikoj pozornici, i na kraju sam uspio biti polufinalist Supertalenta“, rekao je iskreno, ponosan na put koji je prešao. Na pozornici je, koristeći samo tri špage različite dužine, stvorio pravu čaroliju. Njegovi trikovi bili su toliko neočekivani i vješto izvedeni da su žiri i publiku držali u potpunoj nevjerici. „Svaka čast. Uspio si nečim tako jednostavnim nama tako dugo držati pažnju“, pohvalila ga je Martina. Maja Šuput dodala je: „To nije samo špagica. Sve je u tvom talentu, tvojoj moći i tvojoj prezentaciji. Šarmantan si za poluditi.“ Ivona Dragičević svoju je polufinalnu točku posvetila „maloj Ivoni koja nije ni mogla sanjati što će joj se sve događati“. Na audiciji je publiku i žiri ostavila bez riječi kada je istovremeno s dvije ruke i dvije noge nacrtala portret Frane Ridjana, što je Frani i Mešinu bilo dovoljno da je pošalju izravno u polufinale. I u ovoj fazi natjecanja Ivona je ponovno pokazala svoju nevjerojatnu kreativnost i koordinaciju. Nakon što je posve novim pristupom nacrtala dva portreta, Fabijan je ostao fasciniran: „Ti si crtala na slijepo i to naopačke. Pokazala si nešto novo!“

Maja Šuput, koja priznaje da nema nimalo talenta za crtanje, dodala je: „Meni je ovo što ti radiš znanstvena fantastika!“ Za kraj je Ivona pripremila malo iznenađenje: predivan portret koji je poklonila Igoru Mešinu. Prolazak u finale izborio je Mario Šušinjak, koji je dokazao da nevjerojatni talent može doći iz najskromnijih priča. Nakon što je na audiciji šokirao žiri glasom koji nitko nije očekivao, Mario je priznao da je za polufinale posebno naporno trenirao. Nakon njegove izvedbe pjesme “Ostani”, na ekranu iza njega pojavio se video-pozdrav Guliana koji mu je poručio: „Mario, svaka ti čast, bio si odličan. Želim ti da osvojiš cijeli Supertalent!“ Zatim se, na iznenađenje svih, pojavio Goran Karan s riječima: „Kako i pisma kaže, sad ostani. Sritno ti bilo, čut ćemo se poslije! Maja Šuput nije skrivala oduševljenje: „Mario, ti si nama bio megaiznenađenje. Ono što mi se večeras svidjelo… fakat izgledaš dobro, baš si zgodan dečko”, a s pozitivnim komentarima pridružio se i ostatak žirija. Maria Floka u polufinale je ušla odlučnija nego ikad. Njezina polufinalna točka bila je spoj savršene kontrole tijela, zadivljujuće snage i umjetničkog izričaja, a žiri nije skrivao oduševljenje. „Uopće ne znam kako je ovo moguće“, rekao je Fabijan Pavao Medvešek. Davora Bilmana impresionirala je lakoća kojom prelazi u najzahtjevnije pozicije, dok je Martina Tomčić zaključila:

„Nitko ne može osporiti da se ovdje radi o nevjerojatnom talentu.“ Nakon što je direktan prolazak u polufinale osigurao zlatnim gumbom koji mu je dodijelio Fabijan Pavao Medvešek, Svebor Mihael Jelić svojom je izvedbom u polufinalu pokazao potpuno novu dimenziju svog talenta. Iako je promijenio frizuru i styling, njegov zaštitni znak ostao je isti — energičan. Kroz live looping, Svebor je izgradio nastup koji je izgledao poput malog glazbenog svemira u stvarnom vremenu. „Svojim nastupom si pokazao koliko malo ti treba da napraviš nešto toliko veliko“, pohvalio ga je Fabijan, dodajući uz smijeh: „Kad pogledaš što si napravio s japankom i malo soli — jeo bih sve što ti radiš, svaka čast!“ Na samom kraju večeri, Duo Lyrica ponovno je priredio vizualno dojmljivu i emocionalno nabijenu izvedbu. Na pozornici su ove dvije najbolje prijateljice ispreplele snagu, fleksibilnost i umjetnost do granice nevjerojatnog. Fabijan je bio posebno impresioniran: „U jednom trenutku ste se toliko ispreplele da se nije znalo što se događa. Mislim da je to jedan od trenutaka kada vaša umjetnost zaista izlazi na vidjelo.“ Prva polufinalna epizoda donijela je nevjerojatne izvedbe i uzbudljive trenutke te iznjedrila imena prvih četvero finalista, a tko će im se pridružiti u finalu, doznat ćemo već iduće nedjelje u isto vrijeme na Novoj TV!