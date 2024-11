Andrija Jarak: 'Šokira me činjenica da je Mlađan ubio troje ljudi bez povoda i da će na slobodu za tri godine'

Autori "Dosjea Jarak", true crime serijala koji je oduševio televizijsku publiku i kritiku, rade na novim epizodama u kojima će se dotaknuti poznatih, ali i manje znanih zločina koji su potresli Hrvatsku. Nagrađivani reporter i autor Andrija Jarak sa scenaristom i redateljem Darijem Todorovićem radi i donosi priče za koje smatra da vrijede biti ispričane. Nakon brojnih upita gledatelja RTL-a i pretplatnika platforme Voyo, RTL je odlučio svim obožavateljima "Dosjea Jarak" dati priliku da nove epizode true crime emisije ekskluzivno pogledaju na platformi Voyo dok traju snimanja druge sezone.

"Veseli me to što donosimo i priče koje medijski nisu bile osobito praćene, a zaslužile su biti. Nadam se da će Dosje Jarak otpuhati prašinu s njih, a možda i potaknuti da se neki neriješeni slučajevi jednom zauvijek i riješe", ističe Todorović. "Temeljni postulati koje smo si zadali ostali su isti. Priča i dalje mora biti snažna, društveno važna i emotivna. Idealno je ako je to nešto osjećaj neizvjesnosti i relevantnosti koja nije prestala. Ili da slučaj nije do kraja riješen ili da je riješen, ali je u zraku ostalo previše neodgovorenih pitanja. Na neke od njih pokušali smo dati odgovore koje nam omogućuje i vremenski odmak, ali i kopanje dublje nego što se to moglo kad je slučaj bio još svjež. Uz Andriju Jarka, i naše istraživačke novinarke Marijana Čikić i Karla Vidović kopaju stvarno duboko", dodaje scenarist i redatelj "Dosjea Jarak".

"Dosje Jarak", za početak, u dva nastavka donosi priču o maloljetnom ubojici Srđanu Mlađanu. U krvavom pohodu početkom 1998. godine maloljetni ubojica lišio je života vršnjakinju Elizabetu Šubić i umirovljenika Petra Jančića. Nekoliko mjeseci kasnije je uhićen i osuđen za ubojstva, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi. Tijekom slobodnog vikenda 2002. godine, tada 20-godišnji Mlađan opljačkao je banku, ubio policajca Milenka Vranjkovića Kinga, oteo troje ljudi u njihovu stanu te izazivao opsadno stanje u Zagrebu. Policajci i novinari koji su svjedočili i sudjelovali u predaji Srđana Mlađana govore u novim epizodama "Dosjea Jarak" o svemu što je prethodilo, ali i uslijedilo nakon krvavog Mlađanova pira. Andrija Jarak najavio nam je kako je teklo snimanje prvih epizoda, ali i što ćemo sve vidjeti.

Od ovog tjedna na Voyu krenula je druga sezona Dosjea Jarak. Kako vam je bilo raditi drugu sezonu s obzirom na očekivanja javnosti? Vjerujem da su vam itekako laskale kritike koje su vašu seriju svrstavale uz bok s najboljim Netflixovim True crime dokumentarcima?

Sve smo pohvale spremili na posebno mjesto u srcu i mozgu i one nas potiču da i ovoga puta pristup bude jednako temeljit. Ali, cijela ekipa, a i sam sam takav, ne može i ne zna drukčije. Teme su ozbiljne i važne, publika je ona zbog koje radimo i njima poklanjamo najbolje od sebe. Ovoga smo puta iz ladice zločina izvukli događaje koji su ostali nedovoljno istraženi i nekako se brzo zaboravili. Mislim da se to ne smije dogoditi ni s jednim slučajem. Istražili smo, podsjetit ćemo i donijeti nove detalje i s nestrpljenjem čekamo reakcije. Reakcija institucija nakon epizoda o atentatu na Ivu Pukanića i Niku Franjića, koje su taj čin proglasile terorističkim, govori da ovakve teme nikada neće prestati biti važne.

U prve dvije epizode obrađujete slučaj Srđana Mlađana, koji je kao maloljetnik ubio dvije osobe, a onda i kao mlađi punoljetnik policajca. Vjerujem da nije bilo dileme oko toga hoćete li upravo tim slučajem početi drugu sezonu, jer je on jedan od najpoznatijih ubojica u Hrvatskoj.

Naravno. I onaj tko usput prati što se oko njega zbiva zna za ime Srđana Mlađana. Te okrutne slučajeve dodatno nevjerojatnima čini dob počinitelja. Naš je pristup istraživački iz više kutova. Iza finalne epizode stoje temeljita istraživanja koja uzburkavaju emocije. Upravo činjenica da odmak vremena nije ugasio emotivni instinkt dovoljna je da kopamo, istražimo i iskreno donesemo publici.

Taj slučaj i danas izaziva zanimanje javnosti, jer mnogima još uvijek nije jasno kako je dvostruki ubojica, nakon samo tri godine zatvora, dobio pravo na vikend-izlaske – kao da su ga uhvatili u krađi žvakaćih guma, a u zatvoru je zbog ubojstva maloljetnice. Također, dobio je 15 godina zatvora i mnoge je već sad strah jer na slobodu izlazi 2027. godine. Kako vi komentirate te paradokse hrvatskog sudstva?

Upravo se time i bavimo. Pojmovi zatvor, uzorno vladanje i slobodni vikendi nešto je što u ovim okolnostima ne idu s ovakvim zločincem. Svaki slučaj kojim se bavimo jeziv je i cilj nam je uputiti na nelogičnosti koje dovode do nevjerice, a sve da se više ne ponove.

GALERIJA: Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe: Ima li naša Zrinka Ćorić šanse za ulazak u TOP 30?

U tim epizodama donosite nove detalje, pa ćemo tako doznati i kakav je Mlađan u zatvoru. Što ste uspjeli doznati? Trebamo li mi strahovati da će opet ubiti nekog kada iziđe za tri godine?

Donosimo svjedočanstvo čovjeka koji je s Mlađanom godinama provodio zatvorske dane. Razgovarali smo s ljudima koji su sudjelovali i vodili akciju njegove predaje i privođenja. Mene posebno i danas šokira činjenica da je Mlađan ubio ljude bez ikakvog razloga. Da je film, bilo bi uznemirujuće, ovako je frustrirajuće. Nadam se da će kad iziđe, sustav drugih karakteristika biti spreman za takvog aktera u društvu.

U najavi ste rekli kako ste jedva našli sugovornike koji su htjeli govoriti o ovom slučaju? Izgleda da je strah i dalje prisutan...

Strah i nelagoda koju ja potpuno razumijem. Nije to ni lako ni jednostavno. No bez svih ključnih sugovornika ne bi bilo priče. Ne bismo radili priču unatoč istraživanju i trudu, a da nemamo sugovornike koji su jezgra slučaja. To obećavam publici.

Tko je ipak pristao razgovarati? Tko su vam sugovornici?

Govore ljudi koji su bili na mjestu događaja odmah nakon čina. Odvažili su se vratiti u to vrijeme i pristali javno otvoriti traumu. Na tome hvala svima.

Jedna stvar ipak se nije promijenila, a to su emocije?

Da. Bez emocija nema života, a niti Dosjea. Najdublje emocije izlaze iz iskrenosti i tuge, kad nema popravka i kad nema natrag. Emocije su dokaz da radimo pravu stvar i ne damo da tema koja tinja ugasne, nego želimo da kroz priču o ovim zločinima obitelji žrtava, kao i žrtve same, dobiju poštovanje kakvo zaslužuju.

Još uvijek niste najavili preostale epizode druge sezone, ali možete li nam bar reći koliko će biti epizoda i kako ste birali slučajeve?

Reakcije na prvu sezonu pokazale su da gledatelji cijene i prepoznaju intrigantne slučajeve kojima ne damo da padnu u zaborav. Ususret prvoj epizodi druge sezone samo ću vam reći da se još epizoda snima, neke krčkaju, neke promišljaju. Dugačak je ovo proces, treba vremena za svaki detalj, a detalji čine razliku.

Što vas je privuklo u ovaj format, zašto ste se pronašli u crnoj kronici?

Crnu kroniku pratim gotovo trideset godina. Privukla me brzina i preciznost koje su ključne u ovom spektru novinarstva. Ona izoštrava mozak i vid, jer ne smijete biti kolebljivi. Provjeravati informaciju samo do razine koja neće zbuniti i zamagliti pogled, a u ono što govorite morate biti milijun posto sigurni, jer vi u trenutku izvještaja nekome mijenjate život. I to u pravilu u programu uživo. S obzirom na sve što sam ranije radio, true crime je logična kockica slagalice. Volim gledati true crime, a posebno sam sretan da radimo autorsku emisiju.

Što mislite zašto je true crime format toliko popularan u svijetu, pa se redovito snimaju i dokumentarci, ali i igrane serije po stvarnim događajima?

Zato što je temeljeno na istinitim događajima, a i život je u pitanju. Opipljivo je i nema zamagljivanja. Logično mi je da scenaristi inspiraciju crpe iz života oko sebe.

Koji su vama najbolji true crime dokumentarci ili serije?

Svi oni iza kojih stoje novinari koji su ili bili na mjestu događaja i sve pratili od starta ili oni koji imaju instinkt za kvalitetno istraživačko novinarstvo. Odmah se vidi kako se plete priča, u prvim minutama.

Kao novinar pratili ste dosta teških slučajeva. Koji vam je bio posebno težak za praćenje?

Jako ih je puno i nisam sretan kad ih moram gradirati. Svjestan sam duboko i bolno da je svaka priča jednako važna i da postoji netko kome je najteža svaka od njih. Nisam ja taj koji ima pravo da mi javno bude teško. Ima mnogo mučnih priča, koje vas stresu nakon što ih čujete, ali i počnete jako cijeniti život.

Ima li interesa za Dosje Jarak i u inozemstvu?

Ima, kako ne. Prva sezona gledana je na prostoru cijele regije. Crnogorska javna televizija otkupila je pravo na emitiranje epizoda o ubojstvu Pukanića. I objavila ih dvaput u udarnom terminu na nacionalnoj televiziji. Naše su teme zanimljive na svim područjima jer su univerzalne. A trud, ideja i razina kvalitete, neskromno, ne ostavljaju ravnodušnim.

Imate li već ideje i za treću sezonu?

Ekipa s kojom radim – Dario Todorović, Marijana Čikić, Klara Vidović, Lucija Mrgudić, kao i kolege iza kamere, također vrve idejama, tako da ćete uratke s našim potpisom još dugo gledati.

Vjerujem da ne biste mogli ovo raditi da nemate podršku obitelji. Kako vaša supruga i djeca gledaju na vaš rad?

Bez njihove potpore mene nema. Oni su početak i kraj.

VEZANI ČLANCI:

Kako se najbolje nosite sa stresom, čime se bavite u slobodno vrijeme?

Šećem sa svojim psom Sushijem. Vjernim japanskim pratiteljem koji je tvrdoglaviji od mene. Ostatak klasika. Obitelj, prijatelji, gledanje utakmica..... mali odmak od posla. Ali jedan registar mozga uvijek misli na Dosje, priznajem.

Poznati ste kao vatreni navijač Dinama. Zanimljivo je da u Dubrovniku, kao i u Šibeniku, ima dosta navijača zagrebačkog kluba. Kako ste vi zavoljeli Dinamo?

Ne mogu se sjetiti da je ikad bilo dvojbe za koji ću klub navijati. Moj pokojni otac Ivan bio je veliki zaljubljenik u nogomet i fanatični navijač Dinama. Tu je ljubav prenio na mene i mojeg brata Marija. A nas dvojica na svoju djecu. S koljena na koljeno. Tako to ide. Dinamo je poslastica i ponos oduvijek. I zauvijek.

VIDEO: Vruće izdanje! Nives Celzijus u crnoj kombinaciji naglasila obline: 'Sjajna k'o dan, crna k'o noć'